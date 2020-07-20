Наталья Могилевская представила клип на новый хит "Белый самолет"

Наталья Могилевская презентовала сингл под названием "Белый самолет", а также mood-video на него, режиссером и креативным продюсером которого стал Герман Ненов — создатель недавнего фильма певицы "Любов — то велика сила".

Главный месседж новой песни Натальи Могилевской сама певица озвучивает так: "Это музыкальное видео — история о расставании и светлом будущем, о моментах, когда наступает кризис, а отношения идут в тупик, превращаясь в затянувшуюся мыльную оперу. Решением является сделать шаг навстречу новому, потому что каждому из нас дана сила изменить свою жизнь".

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"Я посвятила эту песню в день рождения Пилоту, благодаря которому я всегда помню о небе и не увлекаюсь слишком игрой под названием Жизнь. Это мой Учитель в Индии. Люди прозвали его Пилотом за подвиги, когда он защищал Индию", — рассказала Наталья Могилевская.

Креативный продюсер и режиссер Герман Ненов, в свою очередь, добавил, что на создание клипа его натолкнуло настроение легендарного сериала "Санта-Барбара".

"Любовь — это увлекательный сериал, в котором каждая серия — неожиданный поворот. Порою случается, что отношения превращаются в рутину, сюжет затягивается, а серии становятся неинтересным. Самый лучший выбор для героев — красиво и ярко снять последнюю серию. Сесть в белый самолет, улететь как можно дальше, чтобы снимать там новое кино с новыми героями", — отметил он.

Напомним, как ранее сообщалось, 11 июня состоялась премьера мини-фильма от Натальи Могилевской и режиссера Германа Ненова, состоящий из пяти клипов и созданный под вдохновением от карантина.