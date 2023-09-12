Натяжні стелі від Art Decor: обираємо дизайн підсвічування

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Бажаєте стильного та ефектного оформлення дизайну інтер’єру з небанальним варіантом освітлення? Достатньо пошукового запиту натяжні стелі Арт Декор Київ, щоб знайти безліч оригінальних варіантів поєднання світлової системи та вишуканої натяжної стелі.

Стелі з підсвічуванням: в чому плюс?

Оформлення стелі з підсвічуванням у сучасному дизайні інтер’єрів стало одним з найбільш цікавих трендів, що певно тримається у лідерах протягом останніх років – і в жодному разі не збирається здавати позицій. І не дивно: громіздкі важкі люстри сьогодні не надто популярні, адже потребують відповідного декору для всього приміщення. Отже, сьогодні українські споживачі все частіше обирають інноваційну світлодіодну технологію освітлення, що відрізняється максимальною ефективністю та незрівнянним рівнем безпеки.

Натяжна стеля, доповнена зі світлодіодною системою освітлення, має декілька важливих переваг:

Світлодіодну стрічку нескладно розташувати саме там, де це найбільш необхідно.

Світлодіодна стрічка практично не нагрівається – тож виключена можливість займання плівки або тканини, що утворює натяжну конструкцію.

Еластичність світлової стрічки відкриває просто неймовірні можливості для різноманітного дизайну простору стелі.

Та, чи не найголовніший аргумент – низький рівень споживання електроенергії, що дозволить господарю отримати значну економію коштів на освітленні кімнат.

Види конструкцій

Як ми вже зазначили, використання натяжних стель з контурним освітленням дає практично необмежений простір для дизайнерських вирішень. Серед найбільш поширених варіантів - стандартні однорівневі конструкції, що складаються з одного шару вінілової плівки або спеціальної тканини, що встановлюють трохи нижче основної стелі – підійдуть для невеликих приміщень зі стандартним плануванням.

Для великої кімнати з високою стелею дизайнери рекомендують облаштувати багаторівневу конструкцію, що є одним з топових трендів останніх років. Її монтаж дещо складніший, але це в жодному разі не є перешкодою для майстрів компанії «Арт Декор», що мають великий досвід у вирішень таких завдань. Визначна особливість такої стелі – це створення ефекту невагомої конструкції, що просто висить в повітрі без жодної опори – стильно, ефектно, неперевершено!