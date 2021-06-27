Необычный интерактивный проект "Ти — автор" запустили на "Книжном Арсенале"

Благодаря интерактивной трехметровой инсталляции посетители фестиваля "Книжный Арсенал" могут попробовать себя в роли писателя и получить онлайн-версию написанной книги с уникальным дизайном и своим именем на обложке.

Проект называется "Ти — автор" и дает возможность каждому поучаствовать в создании рассказа вместе с украинскими писателями Любком Дерешем, Ирэной Карпой и Сашком Лирником.





Посетители фестиваля могут стать соавтором литератора Любка Дереша. А в онлайн-версии проекта на сайте tyavtor.com.ua — еще и с Сашком Лирником, писателем и сценаристом фильмов, и Ирэной Карпой — писательницей, солисткой группы QARPA, инфлюенсером.

Предлагается выбрать героя, ход событий и один из 16 вариантов финала.

Завершив произведение, участник получит на свой e-mail онлайн-версию книги с уникальным дизайном и своим именем на обложке.

Проект интересен тем, что поддерживает тренд на совместное творчество, известный как "культура участия", заметил Любко Дереш.

Организаторы инициативы призывают делиться готовыми произведениями на своих страницах в соцсетях с хэштегом #ти_автор.

Проект создан Visa в сотрудничестве с коммуникационным агентством Gres Todorchuk и Adje prodburo.

Ранее Delo.ua рассказало о новинках деловой литературы на "Книжном Арсенале": бестселлерах о работе NASA и Netflix, бизнес-романе и настольной книге ведущих топ-менеджеров и других.