Lifestyle 2 часа назад

Необычный интерактивный проект "Ти — автор" запустили на "Книжном Арсенале"

На "Книжном Арсенале — 2021" с помощью интерактивной трехметровой инсталляции можно написать рассказ вместе с Любком Дерешем, Ирэной Карпой и Сашком Лирником

Интерактивный проект "Ти — автор" ("Ты — автор") на "Книжном Арсенале-2021" Интерактивный проект "Ти — автор" ("Ты — автор") на "Книжном Арсенале-2021"
Интерактивный проект "Ти — автор" ("Ты — автор") на "Книжном Арсенале-2021"

Благодаря интерактивной трехметровой инсталляции посетители фестиваля "Книжный Арсенал" могут попробовать себя в роли писателя и получить онлайн-версию написанной книги с уникальным дизайном и своим именем на обложке.

Проект называется "Ти — автор"  и дает возможность  каждому поучаствовать в создании рассказа вместе с украинскими писателями Любком Дерешем, Ирэной Карпой и Сашком Лирником.

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ты — писатель
Интерактивный проект  "Ти — автор"  ("Ты — автор") на "Книжном Арсенале-2021"

Посетители фестиваля могут стать соавтором литератора Любка Дереша. А в онлайн-версии проекта на сайте  tyavtor.com.ua — еще и с Сашком Лирником, писателем и сценаристом фильмов, и Ирэной Карпой — писательницей, солисткой группы QARPA, инфлюенсером.

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Предлагается выбрать героя, ход событий и один из 16 вариантов финала.

Завершив произведение, участник получит на свой e-mail онлайн-версию книги с уникальным дизайном и своим именем на обложке.

Проект интересен тем, что поддерживает тренд на совместное творчество, известный как "культура участия", заметил Любко Дереш. 

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Организаторы инициативы призывают делиться готовыми произведениями на своих страницах в соцсетях с хэштегом #ти_автор.

Проект создан Visa в сотрудничестве с коммуникационным агентством Gres Todorchuk и Adje prodburo.

Ранее Delo.ua рассказало о новинках деловой литературы на "Книжном Арсенале": бестселлерах о работе NASA и Netflix, бизнес-романе и настольной книге ведущих топ-менеджеров и других. 

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