Несмотря на обнаруженный рак, гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд собирается в турне по Европе

06 августа 2017, 16:45
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70-летний гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд объявил, что болен раком, в мае ему сделали операцию, удалив часть легкого, но он готовиться с группой к европейскому турне

Увеличить картинку Фото с сайта nme

70-летний гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд объявил, что болен раком легких, пишет "Медуза" со ссылкой на The Daily Mail.

Вуд рассказал в интервью газете Mail on Sunday, что диагноз ему поставили в мае после обычного медицинского осмотра перед предстоящим туром Rolling Stones у лечащего врача группы. Вскоре после этого музыкант перенес пятичасовую операцию по удалению части легкого. Вуд рассказал, что перед операцией попрощался с родными и близкими. По его словам, он был уверен, что умрет — предыдущие 50 лет жизни Вуд курил "одну от одной", и бросил только в 68, в 2016 году, незадолго до того, как у него родились близнецы.

"С тех пор как чуть больше года назад я бросил курить, я все время думал: не может быть, чтобы после 50 лет непрерывного курения — и прочих моих вредных привычек — у меня с легкими все было хорошо"

Он так же упомянул свою долгую "любовную историю" с алкоголем, кокаином и героином. Музыкант отметил, что после восьми лет реабилитации и лечения алкоголизма он в порядке. И будет регулярно проверяться.

Ронни Вуд играет с The Rolling Stones с 1975 года. Осенью 2017 года группа отправится в европейское турне. Как пишет NME, Вуд примет участие в гастролях.

Даты европейского тура Rolling Stones No Filter

9 сентября — Гамбург, Германия: Stadtpark
12 сентября — Мюнхен, Германия: Olympic Stadium
16 сентября — Спилберг, Австрия: Spielberg at Red Bull Ring
20 сентября — Цюрих, Швейцария: стадион Letzigrund
23 сентября — Лукка, Италия: Lucca Summer Festival-City Walls
27 сентября — Барселона, Испания: Olympic Stadium
30 сентября — Амстердам, Голландия: Amsterdam ArenA
3 октября — Копенгаген, Дания: Parken Stadium
9 октября — Дюссельдорф, Германия: Esprit arena
12 октября — Стокгольм, Швеция: Friends Arena
15 октября — Арнем, Голландия: GelreDome
19 октября — Париж, Франция: U Arena
22 октября — Париж, Франция: U Arena

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Теги: музыка , культура , курение , алкоголь

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