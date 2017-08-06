Несмотря на обнаруженный рак, гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд собирается в турне по Европе

Вуд рассказал в интервью газете Mail on Sunday, что диагноз ему поставили в мае после обычного медицинского осмотра перед предстоящим туром Rolling Stones у лечащего врача группы. Вскоре после этого музыкант перенес пятичасовую операцию по удалению части легкого. Вуд рассказал, что перед операцией попрощался с родными и близкими. По его словам, он был уверен, что умрет — предыдущие 50 лет жизни Вуд курил "одну от одной", и бросил только в 68, в 2016 году, незадолго до того, как у него родились близнецы.

"С тех пор как чуть больше года назад я бросил курить, я все время думал: не может быть, чтобы после 50 лет непрерывного курения — и прочих моих вредных привычек — у меня с легкими все было хорошо"

Он так же упомянул свою долгую "любовную историю" с алкоголем, кокаином и героином. Музыкант отметил, что после восьми лет реабилитации и лечения алкоголизма он в порядке. И будет регулярно проверяться.

Ронни Вуд играет с The Rolling Stones с 1975 года. Осенью 2017 года группа отправится в европейское турне. Как пишет NME, Вуд примет участие в гастролях.

Даты европейского тура Rolling Stones No Filter