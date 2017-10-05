Нобелевскую премию по литературе получил британец Кадзуо Исигуро

Нобелевскую премию по литературе в 2017 году получил британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, сообщает Нобелевский комитет.

"В произведениях большой эмоциональной силы он раскрыл бездну, лежащую под нашим иллюзорным чувством связи с миром", — говорится в релизе академии.

Кадзуо Исигуро родился в 1954 году в Нагасаки. В 1960 году его семья переехала в Великобританию.

Исигуро написал семь романов. "Там, где в дымке холмы", "Остаток дня", "Когда мы были сиротами", "Не отпуская меня, "Безутешные", "Художник зыбкого мира", Погребенный исполин".

"Остаток дня" (1989 год) был удостоен Букеровской премии, экранизирован (главные роли исполнили Энтони Хопкинс и Эмма Томпсон), а лента номинирована на восемь "Оскаров", включая за лучший фильм года.

В 2016 году Нобелевская премию по литературе оказалась самой спорной: известнейшую литературную награду получил 75-летний американский поэт и поп-музыкант Боб Дилан с формулировкой "за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции".

В 2015 году премию вручили писательнице из Белоруссии Светлане Алексиевич с формулировкой "за ее полифонические сочинения — монумент страданиям и мужеству в наше время". Алексиевич автор романов "Цинковые мальчики" (1989), состоящего из свидетельств о войне в Афганистане, "Чернобыльская молитва" (1997), и "Голоса Утопии" — "Время секонд-хенд", посвященного временам Советского Союза и его наследию.

В 2014 г. премию получил французский писатель Патрик Модиано, пишущий об оккупации Франции во время Второй мировой войны, а в 2013 г. — классик американской прозы Элис Энн Манро.

Ранее были объявлены имена обладателей Нобелевской премии за 2017 год по медицине, физике и химии.

Премию по медицине присудили за исследование механизма "биологических часов", по физике — за обнаружение гравитационных волн, а по химии — за разработку криоэлектронной микроскопии.

В этом году размер Нобелевской премии, выплачиваемой лауреатам, увеличен впервые с 2001 г. Сумма премии выросла с 8 млн до 9 млн шведских крон (около $1,12 млн). В 2012 г. фонд снизил размер награды впервые с 1949 г. из-за долгого периода низких доходов и мирового финансового кризиса. Тогда сумма выплат уменьшилась с 10 млн до 8 млн шведских крон.