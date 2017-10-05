Нобелевскую премию по литературе получил британец Кадзуо Исигуро

  05 октября 2017, 14:05
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2017 году стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. Церемония награждения пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя премии Альфреда Нобеля

Нобелевскую премию по литературе получил британец Кадзуо Исигуро | Культура | Дело Увеличить картинку

Нобелевскую премию по литературе в 2017 году получил британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, сообщает Нобелевский комитет.

"В произведениях большой эмоциональной силы он раскрыл бездну, лежащую под нашим иллюзорным чувством связи с миром", — говорится в релизе академии.

Кадзуо Исигуро родился в 1954 году в Нагасаки. В 1960 году его семья переехала в Великобританию.

Исигуро написал семь романов. "Там, где в дымке холмы", "Остаток дня", "Когда мы были сиротами", "Не отпуская меня, "Безутешные", "Художник зыбкого мира", Погребенный исполин".

Кадзуо Исигуро

"Остаток дня" (1989 год) был удостоен Букеровской премии, экранизирован (главные роли исполнили Энтони Хопкинс и Эмма Томпсон), а лента номинирована на восемь "Оскаров", включая за лучший фильм года.

В 2016 году Нобелевская премию по литературе оказалась самой спорной: известнейшую литературную награду получил 75-летний американский поэт и поп-музыкант Боб Дилан с формулировкой "за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции".

В 2015 году премию вручили писательнице из Белоруссии Светлане Алексиевич с формулировкой "за ее полифонические сочинения — монумент страданиям и мужеству в наше время". Алексиевич автор романов "Цинковые мальчики" (1989), состоящего из свидетельств о войне в Афганистане, "Чернобыльская молитва" (1997), и "Голоса Утопии" — "Время секонд-хенд", посвященного временам Советского Союза и его наследию.

Ранее были объявлены имена обладателей Нобелевской премии за 2017 год по медицине, физике и химии.

Премию по медицине присудили за исследование механизма "биологических часов", по физике — за обнаружение гравитационных волн, а по химии — за разработку криоэлектронной микроскопии.

В этом году размер Нобелевской премии, выплачиваемой лауреатам, увеличен впервые с 2001 г. Сумма премии выросла с 8 млн до 9 млн шведских крон (около $1,12 млн). В 2012 г. фонд снизил размер награды впервые с 1949 г. из-за долгого периода низких доходов и мирового финансового кризиса. Тогда сумма выплат уменьшилась с 10 млн до 8 млн шведских крон.

Раздел: >
Теги: нобелевская премия , литература , книги , культура , премия

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Нобелевскую премию по литературе получил британец Кадзуо Исигуро | Культура | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.81
EUR EUR - - 31.6
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.13 13.24
Киевская область 23.55 12.98
Львовская область 22.94 13.01
Читайте также
Больше в разделе Стиль жизни
Читаемые в разделе
Актеры Голливуда с хорошей деловой хваткой Актеры Голливуда с хорошей деловой хваткой Вышел второй сезон сериала "Оккупированные", где Россия захватывает Норвегию Вышел второй сезон сериала "Оккупированные", где Россия захватывает Норвегию Смешно и грустно: об украинской комедии "Припутни" Смешно и грустно: об украинской комедии "Припутни"
Все новости
Комментируемые
1 Смешно и грустно: об украинской комедии "Припутни" 2 Фитнес и стресс: почему нужно тренироваться, даже если у вас нет сил 3 В здании "Театра на Подоле" разрешили ставить спектакли 4 "Оно" стал самым кассовым фильмом ужасов в истории 5 Вышел второй сезон сериала "Оккупированные", где Россия захватывает Норвегию
Все новости
Видео
 Вышел второй сезон сериала "Оккупированные", где Россия захватывает Норвегию
Смешно и грустно: об украинской комедии "Припутни"
Все видео
Фото
Вышел второй сезон сериала "Оккупированные", где Россия захватывает Норвегию
Вышел второй сезон сериала "Оккупированные", где Россия захватывает Норвегию
Смешно и грустно: об украинской комедии "Припутни"
Смешно и грустно: об украинской комедии "Припутни"
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.