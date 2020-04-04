Новые даты мировых кинопремьер: Disney уточнил график выхода фильмов

Из-за пандемии COVID-19 в мире киностудия Disney сделала перестановки в расписании выхода фильмов в прокат. Некоторые премьеры фильмов передвину на несколько месяцев из-за закрытия кинотеатров на период карантина по всему миру. А некоторые пришлось перносить на следующий год и даже на 2022-ой, потому, что были приостановлены на время карантина и сами съемки многих лент.

Сегодня стал известен список с новыми датами мировых кинопремьер, сообщает The Hollywood Reporter.

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"Мулан" — 24 июля 2020

"Круиз по джунглям" — 30 июля 2020

"Черная вдова" — 6 ноября 2020

"Вечные" — 12 февраля 2021

"Шан-Чи и легенда десяти колец" — 7 мая 2021

"Доктор Стрэндж 2" — 5 ноября 2021

"Черная пантера 2" — 6 мая 2022

"Капитан Марвел 2" — 8 июля 2022

"Индиана Джонс 5" — 29 июля 2022

Как видим, если "Мулан" и " Черную вдову" планирую показать в июле и ноябре этого года, то франшиза "Круиз джунглей" отодвигается на год — к лету 2021 года.

Кроме того радикальным называют решение Disney дебютировать в мае с Artemis Fowl на платформе Disney +, что разочаровало владельцев кинотеатров. Но все-таки основной прокатный курс ведущей киностудии Голливуда остается традиционным для большинства ее фильмов — показ в кинотеатрах.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса кинокомпания Disney, а также стриминговый сервис Netflix приостановили производство некоторых фильмов и телешоу. В частности временно не снимают новую "Русалочку (Disney) и новый сезон сериала "Очень странные дела" (Netflix).

В Украине закрыты из-за карантина все кинотеатры с середины марта. Общая сумма убытков отрасли во время карантина составит около 80 миллионов гривен (или $3 миллиона) в месяц. После того, как закончатся карантинные меры нужно еще 3-4 месяца на то, чтобы расконсервировать кинотеатры.