Новый сингл Макса Барских стал саундтреком к украинской ЛГБТ- драме La Plage

Макс Барских записал новый трек "Имена", который стал официальным саундтреком фильма Сергея Ткаченко La Plage.

Песня посвящена эзотерическому путешествию двух родственных душ из прошлой жизни в нынешнюю и их столкновению в новой реальности.

Фильм "La Plage" ("Пляж") — это независимое украинское кино в жанре эротической драмы. Съемки картины проходили осенью 2019 года в Северной Нормандии.

"Свободные отношения, нетрадиционные пары, родительская забота. Любовь и влюбленность. Верность и предательство", - такие темы затрагивает рассказанная в фильме история, сообщает сайт фильма.

Это история двух однополых пар, которые волею случая знакомятся в вагоне поезда, следующего на север Франции. Ребята едут к родителям осуществить каминг-аут, а девушки, овеянные страстью свежих чувств, направляются навстречу новым приключениям. Но встреча в поезде меняет все планы.

Это картина о тех, кто не застяг в мире правил и устаревших традиций.

Герои прорываются к истине через кинематограф, музыку, наркотики и секс. Они доказывают, что любовь прекрасна в любом проявлении и заставляют посмотреть на отношения между полами под другим углом.

Премьера фильма запланирована на 2021 год.