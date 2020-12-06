Lifestyle 40 минут назад

Новый сингл Макса Барских стал саундтреком к украинской ЛГБТ- драме La Plage

В 2021 году запланирована премьера независимого украинского артхауса — эротической драмы "Пляж" (La Plage), саундтреком к которой стал новый сингл Макса Барского

Кадр из фильма La Plage Кадр из фильма La Plage
Кадр из фильма La Plage

Макс Барских записал новый трек "Имена", который стал официальным саундтреком фильма Сергея Ткаченко La Plage.

Песня посвящена эзотерическому путешествию двух родственных душ из прошлой жизни в нынешнюю и их столкновению в новой реальности.

Кратко и по делу в Telegram

Фильм "La Plage" ("Пляж") — это независимое украинское кино в жанре эротической драмы.  Съемки картины проходили осенью 2019 года в Северной Нормандии.

ПляжКадр из фильма "La Plage"

"Свободные отношения, нетрадиционные пары, родительская забота. Любовь и влюбленность. Верность и предательство", -  такие темы затрагивает рассказанная в фильме история, сообщает сайт фильма.

Это история двух однополых пар, которые волею случая знакомятся в вагоне поезда, следующего на север Франции. Ребята едут к родителям осуществить каминг-аут, а девушки, овеянные страстью свежих чувств, направляются навстречу новым приключениям. Но встреча в поезде меняет все планы. 

Это картина о тех, кто не застяг в мире правил и устаревших традиций.

Герои прорываются к истине через кинематограф, музыку, наркотики и секс. Они доказывают, что любовь прекрасна в любом проявлении и заставляют посмотреть на отношения между полами под другим углом.

Премьера фильма запланирована на 2021 год.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Ход королевы" поставил рекорд на Netflix: почему его смотрят и хвалят миллионы
"Ход королевы" поставил рекорд на Netflix: почему его смотрят и хвалят миллионы
"Это безопасно": Ткаченко призвал активно ходить в кино, театры и кафе по выходным
"Это безопасно": Ткаченко призвал активно ходить в кино, театры и кафе по выходным
В 2021 году все фильмы Warner Bros. выйдут одновременно онлайн и офлайн
В 2021 году все фильмы Warner Bros. выйдут одновременно онлайн и офлайн
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Под Киевом упал самолет: есть пострадавшие (ФОТО)

  3. Жесткий карантин в Украине Кабмин будет вынужден ввести в январе 2021 года — премьер

  4. Китайские инвесторы "Мотор Cичи" начали международный арбитраж на $3,5 млрд с Украиной

  5. Бахматюк заявил, что предлагал вложить в VAB Банк $200 млн, но актив продали за $8 млн

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...