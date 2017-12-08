Нудный: о криминальной мелодраме "Верный. Страсть и преступление"

Бельгийская "Жара"

В центре картины "Верный" — история любви Жижи (Матиас Шонартс) и Биби (Адель Экзаркопулос). Любовь эта возникает внезапно, красиво и будет толкать героев на поступки разной степени тяжести.

В украинском переводе "расширенную" часть названия ленты "Страсть и преступление" мужской закадровый голос произносит с невероятным апломбом, к которому вряд ли можно подготовиться. Как и к категоричным поворотам сюжета долгоиграющей ленты, которая неторопливо длится более двух часов.

Жижи ярко проводит время с друзьями на статусных мероприятиях, рассказывая, что работает с "импортом-экспортом". Биби гоняет на автогонках и трудится в компании отца. На первое свидание она просит героя не дарить ей цветы.

У Жижи есть тайна — он грабит банки и очень в этом деле преуспел. Но ради любви готов завязать, совершив, как водится в таких случаях, последний крупный налет, который станет венцом его профессиональной карьеры.

По словам режиссера, в своей картине он хотел отразить "гангстерский" мир Брюсселя 1990-х, в котором звездами были не только преступники, но и их женщины. А в качестве образца для подражания использовал знаменитую американскую криминальную драму "Жара" Майкла Манна.

Это кинематографическое влияние заметно в визуальных решениях — камера "дышит", нередко угловато приближается к лицам героев — буквально впивается в них.

"Свидание" с Клодом Лелюшем

Сцены разбоя выполнены в "Верном" настолько хорошо, что практически теряют свою "школярскую" природу. Михаэль Роскам воспроизводит оригинальный голливудский стиль пропорционально масштабам бельгийского криминального ринга, не вызывая нареканий. В то же время подобных играющих мускулами сцен в "Верном" достаточно мало.

Поэтому кроме Майкла Манна режиссер обращает внимание на творчество другого классика — француза Клода Лелюша. И тут картина становится "пересказом" его романтической ленты "Мужчины и женщины", в котором теперь именно юная женщина оказывается за рулем болида.

Впрочем, своеобразие пересказа заключается не только в смене гоночных ролей. Чувственная атмосфера всепоглощающей любви, которой безапелляционно наделяет отношения героев Михаэль Роскам, дополнена каталогом сюжетных "неожиданностей". Преследования полиции, угрозы заключения, "откровения" здоровья и специфические контакты с албанской мафией и ее кураторами создают такой зубодробительный коктейль, о котором впору мечтать аксакалам латиноамериканского киносериального производства.

В чем действительно повторяет Клода Лелюша бельгийский режиссер (и неоднократно), так это в съемках долгих автомобильных проездов изнутри машины. В частности, он решительно копирует его экспериментальную короткометражную ленту "Свидание", снятую 40 лет назад — с неожиданно эмоциональным результатом.

Шонартс навсегда

"Верный" был выбран Бельгией в качестве национального кандидата на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". После просмотра это решение может несколько обескуражить, ведь он достаточно неудобен: несмотря на апелляции к Майклу Манну и Клоду Лелюшу и жанровые криминально-мелодраматические вариации, картина глубоко "инфицирована" авторским кино.

Время от времени Михаэль Роскам игру с формой предпочитает содержанию, а в самом содержании — истории — размещает ложные финалы, игнорируя требования здравого смысла, а вместе с ним и интересы зрителей. То есть он оказывается максимально далеким от американских критериев качественного кино, которые вроде бы должна была предполагать его лента.

Впрочем, его стиль не чужд Голливуду. Режиссер получил мировую известность — и приглашение снимать в США — в 2011 году благодаря дебюту "Бычара", который попал в пятерку номинантов на "Оскар". А "Верный" является своеобразным продолжением тем, заложенных в этой картине (в частности, мотива детской травмы — увечья, определяющего жизнь).

Собственно, "верным" их "продолжателем" является и исполнитель главной роли Маттиас Шонартс, которого Михаэль Роскам неизменно снимает в своих работах. Крепко сложенный актер оказывается в "Верном" на высоте, подтверждая статус главной звезды современного бельгийского кино. Он благородно позволяет нещадно эксплуатировать свою экранную привлекательность и прекрасное умение играть ранимость, а также достойно выдерживает латиноамериканские горки криминально-мелодраматического сюжета.