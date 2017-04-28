О новых фильмах в прокате — "Ловушка", "Идеаль" и "Рок Дог"

Занимательная культурология

Афроамериканец Крис (Даниэль Калуя) едет в сельскую глушь знакомиться с родителями своей белой девушки Роуз (Эллисон Вильямс), предвкушая не самую приятную встречу, ведь она до сих пор не сказала им о его цвете кожи. Не смотря на то, что родители — папа-нейрохирург и мама-психотерапевт (и к тому же гипнотизер) — принимают Криса с распростертыми объятьями, встреча действительно вызывает немало поводов для беспокойства. Особенно, когда оказывается, что приезд Криса совпал с традиционным собранием многочисленных немолодых белых друзей семейства, проявляющих к герою чрезмерный интерес.

"Ловушка" Джордана Пила во многом напоминает триллер Гора Вербински "Лекарство от счастья", который вышел в украинский прокат 6 апреля: герой безуспешно пытается вырваться из уединенного места в глуши, одновременно разбираясь в том, что же на самом деле происходит. В обоих фильмах важную роль играет автомобильная авария, которую провоцирует животное, выбегающее на дорогу, а также — тема медицинских исканий, связанных с желанием иметь в здоровом теле здоровый дух (больше о ней ни слова, поскольку это — один из главных носителей "неожиданного" в фильме).

Схожими оказываются и общая неспешность повествования, граничащая со скукой, использование штампов "страшного" кино (в "Ловушке" внезапные появления персонажей происходят под режущие всхлипы музыки, заставляющие подскакивать в креслах), а также культурологический посыл. Но если "Лекарство от счастья" в завязке довольно традиционно замахивалось на изучение современного капитализма, то "Ловушка" черпает вдохновение из взаимоотношений белого и черного населения США.

В этом, пожалуй, заключается и главная проблема фильма для неамериканского зрителя, и причина его неожиданного, феноменального успеха в США. "Ловушка" эксплуатирует глубокие американские страхи, представляя современные формы рабства, и одновременно утверждает социальные и культурные достижения общества, в котором афроамериканец Барак Обама — лучший президент. При этом картина исполнена своеобразного черного юмора, который — стоит слегка изменить угол зрения — оказывается и не юмором вовсе.

По большому счету, для полноценного восприятия замысла ленты нужно перед ней давать зрителям смотреть документальный фильм "Я не твой негр" Рауля Пека, номинант на "Оскар" этого года, в котором дотошно проанализирована история взаимоотношений белого и черного населения США. Пристальный взгляд вовнутрь своей культуры, представленный в "Ловушке", вообще-то характерен для национальных кинематографий, но в меньшей мере отвечает традиции голливудского кино, ориентированной на весь мир. В этом — особенность, оттолкнувшегося от жанровых шаблонов, фильма.

Пластиковая красота

Французская комедия "Идеаль" Фредерика Бегбедера, снятая им по собственному роману, намного легче и приятней для восприятия. На словах она с задором эксгибициониста срывает покровы с общества потребления, формирующего ложные желания и идеалы, а визуально — продолжает эти желания и идеалы активно укреплять, наполняя едва ли не каждую сцену глянцевой картины полуголыми девушками модельной внешности.

Этот парадокс — объективное следствие сюжета. Главный герой — циничный бонвиван Октав Паранго (Гаспар Пруст) — должен за неделю найти новое рекламное лицо (и тело) крупного производителя косметической продукции "Идеаль". Задача нетривиальная, ведь на модель должны захотеть походить три миллиарда женщин Земли. Сами же поиски проводят в России, где Октав крепко обосновался, украсив жилье бюстиками Ленина, Сталина и советскими плакатами 1920-х годов.

Впрочем, ни России, как таковой, ни Франции, в картине нет. Общему плану режиссер предпочитает крупный, концентрируясь на деталях. И представляя на экране мерцающие неоном ночные клубы, холодные штаб-квартиры мировых корпораций, интерьеры особняков русских олигархов в стиле "золотой унитаз", идиллические картины природы, снятые в ослепительном свете заката, и даже сцены под водой, которая по сюжету должна принадлежать Волге, но, скорее всего, не принадлежит.

Отдельные сцены летят вперед стремительной чехардой клипового монтажа, другие — развиваются благодаря долгим, сложно сочиненным планам, архивные черно-белые кадры сменяют постановочные сцены с документальным оттенком, в которых появляются Pussy Riot и Femen, есть в "Идеале" место и секс-видео из Интернета, и новостным сюжетам на ТВ. Стягивает воедино этот хаос острый закадровый комментарий главного героя и его прямые реплики в камеру. Они ломают "четвертую стену" и силой литературного слова наделяют эмоцией визуальный "пластик" происходящего.

Такую манеру экранизации произведений Фредерика Бегбедер разработал Ян Кунен, создавший десять лет тому киноверсию "99 франков". К слову, в 2007-ом писатель говорил, что режиссером быть не планирует — слишком уж больших это требует усилий. С тех пор он снял два фильма, но все же старается не перерабатывать. "Идеаль" длится от силы 90-минут, во многом лишен сатирической остроты и, скорее, представляет главного героя в позитивном свете. Это неудивительно, учитывая, что играет его актер портретно похожий на самого Фредерика Бегбеде.

К слову, в финальных титрах автор-режиссер Яна Кунена благодарит. А еще — русских друзей-олигархов, которые помогали изучать ночную жизнь Москвы и особенности модельного бизнеса по-русски. А после — украинских и грузинских друзей, которые противостоят агрессии и оккупации (той же России). Такие вот неидеальные парадоксы.

Китайский рок-н-ролл

Анимационная лента для семейного просмотра "Рок Дог", созданная в копродукции Китая и США, — пример мировой экспансии Поднебесной, построенной на копировании успешных продуктов и технологий. В данном случае профессиональный опыт Голливуда китайской кинокомпании, создавшей самый дорогой местный анимационный фильм (бюджет ленты — 60 млн. долларов), предоставил режиссер и соавтор сценария Эш Брэннон, работавший в свое время над сверхуспешной "Историей игрушек 2".

В картине речь идет о молодом тибетском мастифе Боуди, который хочет стать рок-музыкантом. Его отец, посвятивший всю жизнь защите горной овечьей деревни от волков, надеется, что сын продолжит служение в сфере охраны, но все же разрешает ему спуститься с гор, попытать в городе рок-музыкального счастья и встретиться с кумиром, "звездой эстрады" котом Энгусом. Однако, как только Боуди попадает в город, волки, мечтающие захватить овечью деревню, начинают охоту за ним.

В "Рок Доге" представлены все компоненты качественной массовой анимационной ленты:

привлекательные образы, которые драматургически и визуально передают характер животных (однотипные глупые овцы, кот Энгус, который гуляет сам по себе) и одновременно подмигивают кинематографическим жанровым типажам (волки — вылитые мафиози);

сюжет, основанный на пути к мечте, акцентирующий на необходимости познать себя, найдя свое предназначение;

легкие, запоминающиеся музыкальные композиции;

много физической комедии, к которой располагает животный мир, и умеренная доза опасности, возникающей на пути героев, чтобы поддержать интерес к экранному действию.

Успешные приемы американских анимационных фильмов лишь немного дополнены китайским колоритом, что практически не влияет на них. Наиболее явно копирование проявляет себя в персонаже робота-дворецкого, который является послушным конфидентом рок-звезды Энгуса: высокотехнологичный герой, напоминающий о "ВАЛЛ-И", в животном мире "Рок Дога" кажется не всегда уместным. Однако в целом у авторов ленты выходит достойная работа, оставляющая сознательное стойкое ощущение дежавю, но никак не дешевой подделки.