Одесская киностудия переходит под управление "1+1 Медиа"

11 января 2017, 17:00
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В составе акционеров Одесской киностудии произошли изменения: основным среди частных акционеров стал Александр Ткаченко — генеральный директор группы компаний "1+1"

Одесская киностудия переходит под управление Увеличить картинку

В руководстве Одесской киностудии произошли изменения: директор студии Андрей Зверев написал заявление на увольнение "по собственному желанию". Об этом сообщила пресс-секретарь Зверева Ольга Щербакова.

Как пишет Лига со ссылкой на Думская, Зверев руководил студией с июня 2012 года. 10 января он передал свои полномочия и.о. главы правления частного акционерного общества "Одесская киностудия" Андрею Осипову (юрист, родом из г. Луцк).

Свое решение Зверев пояснил семейными обстоятельствами, из-за которых он должен территориально находиться в Киеве. Кроме того, изменился состав акционеров общества.

"В составе акционеров ЧАО произошли изменения: основным среди частных акционеров стал Александр Ткаченко (генеральный директор группы компаний "1+1"), и управлять студией будет его команда",— цитирует Андрея Зверева его пресс-секретарь.

Напомним, Ткаченко был руководителем Одесской киностудии до 2008 года и по сей день являлся членом наблюдательного совета ЧАО. Собственниками акций ЧАО Одесская киностудия являются Фонд государственного имущества Украины — 50 % +1 акция и ООО "Новая киностудия" г.Одесса — 50 % — 1 акция.

По материалам: Лига
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Теги: кино , фильмы , одесса , 1+1

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