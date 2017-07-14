Одесский кинофестиваль открыли Dakh Daughters песней "Чому у світі так багато зла"

Церемония открытия ОМКФ неожиданно началась с выступления Dakh Daughters, исполнивших песню "Людина" ("Чому у світі так багато зла"). Видимо, таким глотком сильных эмоций организаторы решили предварить получасовую цепочку пустых официальных приветствий — телеграмма от минкультуры, областной голова, городской мер.

Почему-то никакие инновационные технологии киноиндустрии, вроде шлем, виртуальной реальности не могут повлиять на стойкую традицию официальных лиц нагнать побольше пафосной скуки - выйти в сером костюме с бардовым галстуком и, в лучшем случае, запустить в зал натуженную задоринку. И даже Михаил Жванецкий с юмориной про одесситок ситуацию особо не спас.

Михаил Жванецкий на церемонии открытия ОМКФ-2017

Вот когда ведущие перешли к фестивальной программе стало намного веселее. И да, Dakh Daughters в паузе между объявлением членов одного жюри и другого жюри еще раз подзарядили публику, отреагировавшую искренними овациями.

Dakh Daughters на красной дорожке ОМКФ-2017. Фото:.facebook.com/valeriy.kalmykoff

Всего в этом году на фестивале работает четыре жюри, оценивающие фильмы четырех конкурсных программ — международного конкурса игровых полнометражных фильмов, национального конкурса полного метра, национального конкурса короткого метра и конкурса европейских документальных фильмов.

Из 911 фильмов из более 80 стран, заявленных на конкурс, селекционная комиссия отобрала 12 — из Китая, Украины, Сербии, Австрии, Литвы, Израиля, Эстонии, Франции, Бразилии, Грузии, Бельгии, Испании. Они будут бороться за гран-при ОМКФ — "Золотого Дюка" — и другие награды международного конкурса. В национальной программе участвуют 6 полнометражных и 17 короткометражных фильмов.

Из событий, ставших своего рода визитками ОМКФ, — конечно же, показ на Потемкинской лестнице. Этот киноперформанс считается самым масштабным open-air-показом в Европе — он рассчитан на 15 тысяч зрителей. Завтра 15 июля на Потемкинской лестнице покажут французский фильм "Дамское счастье" Жюльена Дювивье 1930 года в сопровождении симфонического оркестра и французской вокалистки Софи Фурнье.

Президента ОМФК Виктория Тигипко и Сергей Тигипко,председатель наблюдательного совета "ТАСкомбанк".

В секции "Фестиваль " традиционно представлены мировые кинохиты международных фестивалей. В этом году среди них обладатели наград в Каннах, Берлине и Венеции — "По ту сторону надежды" Аки Каурисмяки, "Роковое искушение" Софии Копполы, "Аритмия" Бориса Хлебникова и др.

В Одессе состоятся украинские премьеры "Квадрата", шведского режиссера Рубена Эстлунда, обладателя "Золотой пальмовой ветви", и фильма-участника основного конкурса Канн — "Кроткой" Сергея Лозницы.

Необычный музыкальный перформанс пройдет в Зеленом театре — там в этом году проходят бесплатные показы. Незаслуженно забытый авангардистский шедевр Михаила Кауфмана "Небывалый поход" покажут в живом музыкальном сопровождении коллектива Атона Байбакова, автора музыки ко многим украинским фильмам, в том числе к документальному циклу о Майдане — "Зима, которая нас изменила№, "Небесная сотня", "Все пылает".

Свои фильмы привезли на фестиваль члены жюри и звездные гости.

Всего в течении десяти дней пройдет около 100 показов.

Фильмом открытием фестиваля стала лента "Чтобы быть уверенным". Представляя картину на церемонии открытия ее режиссер Карин Тардье сказал, что рад побывать на родине своих предков — оказывается его прадед родился в Украине.

На закрытии, вечером 22 июля, покажут ленту "Вечеринка" британского режиссера Салли Поттера. Тогда же пройдет и награждение лучших фильмов, актеров и режиссеров.

Заметки с ОМКФ — Елена Гладских.