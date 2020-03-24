Офисные сотрудники на дому работают дольше — исследование

Исследование компании NordVPN показало, что после перехода на работу из дома из-за карантина офисные сотрудники в среднем работают на 2 часа дольше, чем на той же работе в офисе, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в США офисные работники в среднем прибавили по 3 часа, увеличив рабочее время почти на 40%.

При этом в европейских странах (Великобритании, Франции и Испании), а также в Канаде, рабочий день продолжился в среднем на 2 часа — многие начинают работу раньше, чем обычно.

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По данным компании NordVPN, более раннее начало рабочего дня может быть связано с отсутствием необходимости добираться до офиса.

"Когда ограничения будут сняты, я думаю, многие компании станут гораздо более лояльными к работе из дому", — отметил эксперт по цифровой конфиденциальности NordVPN Teams Даниэль Маркуссон.

Ранее сообщалось, что сотням украинских компаний пришлось столкнуться с новым вызовом. Помимо ограничений и экономических волнений, пришлось срочно осваивать новый формат организации труда — удаленную работу.