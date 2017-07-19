ОМКФ. Мастера украинского кино в Национальном конкурсе: "Уровень черного", "Главная роль", "Припутни"

Отечественные ленты, о которых пойдет речь в этом обзоре, создали Валентин Васянович, постоянный участник Одесского кинофестиваля, Сергей Буковский, признанный классик украинского документального кино, и Аркадий Непиталюк, который в пятьдесят лет дебютирует в полнометражном кинематографе.

"Уровень черного"

Режиссер Валентин Васянович.

Фильм выйдет в украинский кинопрокат 31 августа.

Бюджет — около $10 тыс.

Документально-игровой фильм Валентина Васяновича "Уровень черного" является весьма удачным результатом самобытного творческого эксперимента. Режиссер наблюдал за своим знакомым, 50-летним фотографом Константином Мохначем, а потом на основе этих документальных наблюдений выстраивал художественную историю, которую тот — вместе с приглашенными актерами (в первую очередь превосходной ранимой Катериной Молчановой) — и разыгрывал.

В итоге получился внешне очень сдержанный и одновременно внутренне насыщенный фильм о фотографе накануне 50-летия, который теряет все, что ему близко, и вынужден переосмыслить жизнь, чтобы двигаться дальше.

Снималась же эта история Валентином Васяновичем, по сути, на фотоаппарат, который позволял максимально выразительно снимать в темных пространствах, не используя при этом дополнительного освещения (отсюда и название фильма — "Black level").

Импрессионистический характер создания сценария не превратил картину в бессюжетное месиво отдельных сцен.

Полуторачасовая лента состоит из 35 эпизодов, в которых показаны разные аспекты профессиональной и личной жизни героя, каждый из которых найдет свое логическое завершение в финале.

При этом историю Валентин Васянович предпочитает решать через физическое действие, прозрачно передавая суть происходящего без слов. За весь фильм в кадре между героями происходит лишь один диалог, да и тот заглушает шум машин, проезжающих мимо.

"Уровень черного" — это очень бедное в производственном плане кино. Его бюджет — около $10 тысяч. Впрочем, эта сумма не учитывает "жизненных" инвестиций самого Валентина Васяновича, который был и режиссером, и автором сценария, и оператором-постановщиком, и монтажером, и продюсером фильма, а также выполнял его цветовую коррекцию и решал прочие производственно-технические задачи. Но бедность "тела" тут ничуть не равна бедности "духа".

Отталкиваясь от производственных ограничений, Валентин Васянович выстраивает самобытное, глубокое творческое произведение. При этом и метод документального наблюдения, и выбранное визуальное решение ленты, каждая сцена которой снята одним планом и часто неподвижной камерой, — не довлеют над собственно творчеством. В случае художественной необходимости, режиссер способен избегнуть формальных ограничений. К примеру, когда легким движением камеры, открывающим немного неба, подкрепляет зарождающуюся надежду на позитивный финал.

По моему мнению, "Уровень черного" является одним из самых важных фильмов украинского кинематографа времен независимости — гармонично соединяя внутреннюю творческую свободу, глубокую мысль и непафосную адекватность.

"Главная роль"

Режиссер Сергей Буковский.

Покажут ли фильм в украинских кинотеатрах — пока неизвестно.

Картина была создана при поддержке Госкино, выделившим 800 тыс. грн.

В своей документальной ленте "Главная роль" Сергей Буковский, являющийся одним из немногих действующих носителей выдающейся традиции украинской советской документалистики, снимает в "главной роли" свою маму — актрису Нину Антонову. Он пытается — и для зрителя, и для самого себя — "открыть" ее, представив без актерских штампов, заставив забыть про камеру, которая постоянно снимает ее. Задача, с учетом шести десятилетий стажа актрисы в кино, — практически невыполнимая.

В итоге, эта — очень личная — попытка Сергея Буковского пробиться через возможную актерскую "рисовку" и запечатлеть мать, как мать, превращает ленту из потенциально более-менее "парадного" фильма-портрета актрисы в интимный семейный дневник о съемках документального фильма про Нину Антонову, в котором на первый план выходит взаимодействие матери и сына. И в этом смысле Сергей Буковский оказывается не только режиссером, но и непосредственным героем ленты.

Пусть он и не заходит в кадр, оставляя его в безраздельное пользование матери-актрисе, но всегда находится на расстоянии вытянутой руки, проникая репликами, вопросами, замечаниями, воспоминаниями детства. Создавая ситуации, которые позволяют немного выбить мать из колеи, обескуражить и открыть себя. Тем самым, соединив его "личный", сыновний и "общественный", режиссерский интересы.

Часть таких ситуаций "режиссируются" за кадром (к примеру, в одном из интервью Сергей Буковский рассказал, что когда снимал маму на съемках телесериала, то специально попросил вызвать ее пораньше на съемочную площадку, чтобы можно было запечатлеть ее ожидания выхода в эпизоде). Часть же приемов явлена зрителям неприкрыто и связана в основном с подготовкой Нины Антоновой к творческому вечеру, посвященному ее 80-летию, который должен состояться в Доме кино.

Украинская премьера "Главной роли" состоялась в этом марте на фестивале Docudays UA в специальной секции с говорящим названием "Мастера". Работа Сергея Буковского целиком заслуживает эпитета "мастерская". Он не полагается на случайность, но сознательно использует широкую палитру режиссерских приемов, с помощью которых картина "прорастает" искомым настоящим — показывая без украшательства сложную динамику живых, дышащих взаимоотношений матери и сына.

"Припутни"

Режиссер Аркадий Непиталюк.

Картина выйдет в отечественный прокат 28 сентября.

Фильм снят StarMedia при поддержке Госкино.

Бюджет 8,575 млн грн ( 50% — средства из госбюджета).

"Припутни" являются полнометражным дебютом 50-летнего Аркадия Непиталюка, преподавателя режиссуры в Институте экранных искусств Киевского национального университета имени Карпенко-Карого, который до этого много лет трудился на телевидении. Прошлой осенью на Киевском кинофестивале "Молодость" состоялся его короткометражный дебют — "Кровянка", завоевавшая главную награду в Национальном конкурсе.

То, что карьера Аркадия Непиталюка стартует в кино только сейчас — яркая иллюстрация тех серьезных проблем в украинской киноиндустрии, которые были в ней, по сути, до начала 2010-х. И одновременно свидетельство того, что ситуация в отечественной киноиндустрии понемногу налаживается.

Аркадий Непиталюк очень "украинский" режиссер — в том смысле, что он работает в жанре комедии, одном из наиболее сложных и требовательных, зависимых от ощущения национальных реалий и умения их передать на экране. С этим у автора — все в порядке.

По сюжету, нежинский таксист, переживающий расставание с возлюбленной, соглашается доставить в Припутни мать и дочь. Женщины едут проведать свою маму-бабушку и очень тяготятся визитом — из города в село, из настоящего в прошлое, к разговорам, которые открывают суровую реальность их достижений и провалов.

Связывает истории таксиста и женских персонажей местный алкоголик, совершающий непрогнозируемый акт агрессии. Этого оказывается достаточно, чтобы "вытянуть" ленту в пространство полнометражного высказывания, пусть отдельные эпизоды и не до конца сплетаются в крепкий узел, создавая ощущение некоторой эскизной незавершенности, характерной, впрочем, для украинской жизни вообще, жизни, которая вроде бы движется силой инерции, но только не вперед, а — в "никуда".

Мне, когда я только посмотрел трейлер "Припутней", картина чем-то напомнила американские сексуально-романтические хиты про "Пятьдесят оттенков…", будто бы перенесенные в неустроенность бытовую, социальную и психологическую реальность украинского села, где вместо миллионера — таксист, вместо юной девушки — женщина с золотыми зубами, а вместо эротических садомазохистских игр — приземленный сельский мордобой. Схожими делает фильмы ощущение непонятного удовлетворения, которое они вызывают, барражируя на грани хорошего вкуса и, вполне возможно, заступая за нее.

Аркадий Непиталюк показывает украинское безвременье с искренностью, гуманизмом и теплотой. Он сочувствует своим персонажам, но не приукрашивает их.

И одновременно не скатывается в карикатуру, предпочитая ей иронию (в музыкальном плане она выражена в том, что в ленте соседствуют Бетховен и "Вопли Видоплясова"). При этом картина при желании вполне способна превратится в трагедию. Но авторы — в духе оптимистичной установки — предпочитают ее чудесным образом избегнуть, дабы поддержать зрителей надеждой.

Особое внимание в "Припутнях" уделено языку героев. Аркадий Непиталюк прекрасно улавливает природу живой украинской речи, пересыпанной матерными выражениями и русизмами, и, во многом через язык и благодаря языку, открывает многогранную, живую человеческую природу персонажей. Мастерство точного слова он показывал и в своем короткометражном фильме "Кровянка", одной из коронных фраз которой была: "Ты шо, йобнулася?" В "Припутнях" ей на смену приходит новый возглас удивления-хит: "Ты шо, пизданувся?"

Рискну предположить, что если бы "Припутни" принимали участие в Международном конкурсе Одесского кинофестиваля, победителя которого определяют по итогам голосования зрителей, то у украинской ленты были бы очень серьезные шансы на победу.