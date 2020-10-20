Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих

20 ноября управленцы и владельцы компаний "Датагруп", Региональная газовая компания, HD Group, Petcube, а также еще более 15 компаний поделятся своим опытом управления во время кризиса. Спикеры BWS расскажут, как экономическую турбулентность сделать трамплином в новые рынки и почему нет лучшего момента для инновации чем кризис. Гости крупнейшего в стране делового мероприятия услышат проверенные рецепты от компаний, которые превратили иррациональные страхи перед неизвестностью в новые эффективные бизнес-модели.

Business Wisdom Summit — флагманский ивент бизнес/медиа бюро ekonomika+ и журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Ежегодно саммит собирает сильных управленцев и лидеров бизнеса для обмена опытом. В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности. Топы и владельцы активов ломают голову над тем, что будет дальше? Почему сейчас не работают традиционные подходы и почему необходимо срочно адаптироваться к новым условиям? Именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit в 2020 году — "Управление неизвестностью".

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Бесплатное участие в ивенте всех желающих — это вклад медиа-бюро ekonomika+ в развитие предпринимательства.

Социальная миссия бизнес/медиа бюро ekonomika+ — способствовать развитию предпринимательства в Украине. Чтобы как можно больше компаний смогли получить необходимые инструменты и успешно работать в новых реалиях, в этом году Business Wisdom Summit будет бесплатным. Посмотреть бесплатную трансляцию можно будет со страниц 10-ти ведущих деловых порталов Украины.

Скоро появится полная программа мероприятия и подробности его проведения, а пока вы можете зарегистрироваться на Business Wisdom Summit 2020 по этой ссылке: https://bws.delo.ua/coming-soon/

VIP-формат участия: только 20 билетов

Ежегодно событие объединяет деловую элиту Украину. Здесь можно не только поделиться опытом ведения бизнеса в разных отраслях, но и найти новых деловых партнеров. Но сегодня, когда безопасность превыше всего, наше мероприятия будет доступно для посещения только 20-ти участников. Специальный VIP-формат Business Wisdom Summit включает присутствие участников на площадке нашего ивента, бизнес-ланч со спикерами и неформальное общение после выступлений. Успейте получить все преимущества главной деловой встречи года!

Узнать подробности и зарегистрироваться как VIP-участник Business Wisdom Summit можно прямо сейчас через персонального менеджера по телефону: +38 (067) 223 01 79 или по почте: m.titarenko@ekonomika.ua

Среди спикеров мероприятия: совладелец Petcube и венчурный инвестор Ярослав Ажнюк, совладелец АТБ Борис Марков, совладелец HD group Борис Шестопалов и директор Региональной газовой компании Олег Никоноров.

Темы Business Wisdom Summit:

Как построить эффективное взаимодействие разных компаний в холдинге и развить экосистему.

Что эффективнее: привлечь СЕО извне или вырастить своего.

Инструменты командообразования в условиях удаленной работы: кейсы компаний, которым удалось повысить вовлеченность сотрудников даже на расстоянии.

Почему эмпатия — неотъемлемое качество лидера будущего и какими еще навыками и компетенциями обладает лидер 4.0.

Как компания может развить у сотрудников лояльность, и почему программы по достижению счастья заменили должностные инструкции.

По окончании мероприятия состоится церемония награждения лучших управленцев по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Это отличная возможность пообщаться с представителями крупных украинских и международных компаний, найти будущих партнеров для эффективного сотрудничества и просто провести время в неформальном общении со своими коллегами из реального сектора экономики.

Организаторы:

Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят онлайн-издания mmr.ua, delo.ua и womo.ua, а также журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Ekonomika+ ежегодно проводит более 20 деловых мероприятий, среди которых SHE Congress (обмен уникальным опытом женщин в бизнесе), "Завтра" (конференция уникальных тинейджеров), Business Wisdom Summit (стратегии и опыт изменений от лидеров крупного бизнеса), HR Wisdom Summit (обмен кейсами между HR-специалистами за гранью стандартных компетенций).

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