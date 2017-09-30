"Оно" стал самым кассовым фильмом ужасов в истории

  30 сентября 2017, 10:30
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"Оно" режиссера Андреса Мускетти по одноименному роману Стивена Кинга вошел в историю кинематографа, став самым кассовым фильмом ужасов

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"Оно", снятый по одноименному роману Стивена Кинга, стал самым кассовым фильмом ужасов в истории. Лента собрала на сегодняшний день $500 млн, заявили в маркетинговом отделе Warner Brothers.

Ранее самым кассовым хоррором был "Изгоняющий дьявола", заработавший $441 млн.

"Достижение отметки в $500 млн − это не совсем сложно для хорошего блокбастера, но для фильма ужасов это войдет в историю", − подчеркнула глава маркетингового отдела Warner Brothers Сью Кролл и поздравила режиссера Андреса Мускетти с успехом.

"Картина — много больше, чем просто фильм, главная задача которого — пугать. Скорее, как в триллере, страшное тут является элементом, подталкивающим развитие истории о взрослении, преодолении себя, дружбе", — считает кинокритик Сергей Васильев.

Герои картины — разнохарактерная группа школьников (отличный актерский ансамбль молодых исполнителей), которые называют себя "Неудачниками". На летних каникулах они вынуждены столкнуться с потусторонней силой, похищающей детей.

Экономический и художественный успех "Оно" оказались столь сильны, что говорят о том, что будет снят следующий фильм на ту же тему.

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Теги: кино , фильмы , доходы

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