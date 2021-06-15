ОО "Развитие IT-образования" присоединилось к инициативе "Пакт ради молодежи"

Общественное объединение "Развитие IT-образования" и Общественная организация Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности" подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках инициативы "Пакт ради молодежи — 2025" при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA).
Цель сотрудничества — развитие навыков молодежи и повышение ее способности к трудоустройству.
Например содействовать тому, чтобы к 2025 году в Украине было создано 20 тысяч рабочих мест для стажировки молодежи и около 1000 партнерств между бизнесом и образовательным сектором.
Кроме этого, предполагается предоставить 1500 молодым людям менторскую поддержку по вопросам профессиональной реализации.
Напомним, Общественное объединение "Развитие IT-образования" создано в апреле 2021 года.
Главная цель организации — это устойчивое развитие IT-образования в Украине через создание лучших условий для получения высококачественного и практического образования в Украине.
Кроме этого, в сферу интересов ОО входят создание эффективной модели взаимодействия преподавателей, студентов и бизнеса, внедрение инновационной модели развития университетов и их подразделений, а также уменьшение оттока талантливых студентов за границу.
Согласно Меморандуму, стороны обязались координировать свои действия по выполнению программ неформального образования, целью которых является развитие практических навыков и занятость молодежи.
Кроме этого, в рамках сотрудничества, ОО "Развитие IT-образования" и Факультет информатики и вычислительной техники КПИ объединили усилия для создания учебной экосистемы, на базе которой будут проведены несколько учебных программ, предусмотренных Меморандумом.
В частности, программы "Skills Lab: успешная карьера" и "Skills Lab: собственное дело", которые нацелены на помощь молодежи с определением своих карьерных предпочтений и приобретения навыков, необходимых для получения работы и/или основания собственного дела. Также предусмотрена активна менторская поддержка от бизнеса для молодежи.
Напомним, что инициатива "Пакт ради молодежи-2020" возникла с целью объединить усилия компаний, государства и образования для решения проблем трудоустройства молодых людей в Украине. За четыре года существования инициативы Пакт подписали 146 работодателей, среди которых 70 активно внедряют программы трудоустройства молодежи. В марте 2020 года CSR Ukraine, Центр "Развитие КСО" совместно с UNFPA и Министерством культуры, молодежи и спорта Украины провели первый вступительный вебинар для 33 региональных партнеров "Пакта ради молодежи — 2020".
Онлайн-встреча для региональных партнеров инициативы "Пакт ради молодежи — 2025", в которой приняло участие 40 новых региональных партнеров, состоялась в мае 2021 года. Подробнее о Пакте https://careerhub.in.ua/pact-for-youth-2025/ .