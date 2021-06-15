ОО "Развитие IT-образования" присоединилось к инициативе "Пакт ради молодежи"

Общественное объединение "Развитие IT-образования" и Общественная организация Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности" подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках инициативы "Пакт ради молодежи — 2025" при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA).

Цель сотрудничества — развитие навыков молодежи и повышение ее способности к трудоустройству.

Например содействовать тому, чтобы к 2025 году в Украине было создано 20 тысяч рабочих мест для стажировки молодежи и около 1000 партнерств между бизнесом и образовательным сектором.

Кроме этого, предполагается предоставить 1500 молодым людям менторскую поддержку по вопросам профессиональной реализации.

Напомним, Общественное объединение "Развитие IT-образования" создано в апреле 2021 года.

Главная цель организации — это устойчивое развитие IT-образования в Украине через создание лучших условий для получения высококачественного и практического образования в Украине.

Кроме этого, в сферу интересов ОО входят создание эффективной модели взаимодействия преподавателей, студентов и бизнеса, внедрение инновационной модели развития университетов и их подразделений, а также уменьшение оттока талантливых студентов за границу.

Анатолий Бойко соучредитель ОО "Развитие IT-образования" "Для нашего общественного объединения синергия с инициативой "Пакт ради молодежи" является важным шагом по пути к повышению уровня образования в Украине и снижению оттока кадров за границу. Мы берем лучшие практики, которые успешно реализованы уже во многих странах и внедряем их для учащихся и студенческой молодежи в Украине. Как выпускник ФИВТ КПИ и представитель бизнеса, я вижу большой потенциал в многостороннем партнерстве между учебными заведениями, молодежью, бизнесом и международными партнерами"

Согласно Меморандуму, стороны обязались координировать свои действия по выполнению программ неформального образования, целью которых является развитие практических навыков и занятость молодежи.

Сергей Мартынчук глава представительства компании "Cisco" в Украине "Присоединение к такой успешной международной инициативе, говорит о большом потенциале наших проектов и их важности для развития образования в IT-отрасли Украины. Такая коллаборация ВУЗа, международных партнеров и бизнеса поможет студентам не только получить качественное образование, но и откроет возможности для профессиональной реализации благодаря программам стажировки",

Кроме этого, в рамках сотрудничества, ОО "Развитие IT-образования" и Факультет информатики и вычислительной техники КПИ объединили усилия для создания учебной экосистемы, на базе которой будут проведены несколько учебных программ, предусмотренных Меморандумом.

В частности, программы "Skills Lab: успешная карьера" и "Skills Lab: собственное дело", которые нацелены на помощь молодежи с определением своих карьерных предпочтений и приобретения навыков, необходимых для получения работы и/или основания собственного дела. Также предусмотрена активна менторская поддержка от бизнеса для молодежи.

Ия Савченко координатор молодежных программ Центра “Развитие КСО” “Программы “Skills Lab: успешная карьера” и “Собственное дело” активно внедряются Центром “Развитие КСО” при поддержке Фонда ООН в области народонаселения и Министерством молодежи и спорта Украины с 2018 года. Мы уже знаем, что этот формат эффективно работает и действительно помогает молодым людям разобраться с основными этапами развития карьеры, обрести важные навыки, в которых нуждаются все современные работодатели, и понять какие знания и компетенции им понадобятся для создания собственного бизнеса. Для нас важно сделать эти программы доступными для молодежи по всей стране, поэтому мы рады приветствовать ОО "Развитие IT-образования" в качестве партнера “Пакта ради молодежи - 2025” и готовы реализовывать совместные проекты для развития навыков молодежи и повышение ее способности к трудоустройству”

Напомним, что инициатива "Пакт ради молодежи-2020" возникла с целью объединить усилия компаний, государства и образования для решения проблем трудоустройства молодых людей в Украине. За четыре года существования инициативы Пакт подписали 146 работодателей, среди которых 70 активно внедряют программы трудоустройства молодежи. В марте 2020 года CSR Ukraine, Центр "Развитие КСО" совместно с UNFPA и Министерством культуры, молодежи и спорта Украины провели первый вступительный вебинар для 33 региональных партнеров "Пакта ради молодежи — 2020".

Онлайн-встреча для региональных партнеров инициативы "Пакт ради молодежи — 2025", в которой приняло участие 40 новых региональных партнеров, состоялась в мае 2021 года. Подробнее о Пакте https://careerhub.in.ua/pact-for-youth-2025/ .