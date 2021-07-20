Кейс-уроки и программирование. Почему "Оптима" — лидер дистанционного образования Украины

Последние два года в Украине наблюдается настоящий бум открытия школ с дистанционной формой обучения. И это неудивительно, ведь, как известно, спрос рождает предложение. Родители выбирают такие школы, потому что это безопасно, комфортно и современно. Однако большое разнообразие учебных заведений существенно усложняет выбор. Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться? Кто является лидером среди дистанционных школ Украины?

Ориентируйтесь на лучших!

Сейчас в Украине — большой выбор школ с дистанционным обучением. Некоторые из них предоставляют качественные услуги, другие — ограничиваются электронными копиями учебников и сообщениями в мессенджерах, когда ребенка обучают родители, а учителя только осуществляют проверку. Грамотная организация учебного процесса зависит от квалификации учителей, клиентоориентированности администрации, времени нахождения на рынке образовательных услуг, сложившихся традиций и главное — от желания развиваться и меняться в соответствии с требованиями времени.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Оптима" — первая среди украинских дистанционных школ не только по времени основания, но и по:

результатам ЗНО (внешнего независимого оценивания);

количеству учащихся;

опциям, входящим в стандартный учебный пакет;

собственной учебной платформе, на которой даже первоклассники учатся самостоятельно;

текстовым, видео- и аудионаполнениям уроков;

качеству учебных материалов;

дополнительным услугам.

С момента создания "Оптима" постоянно совершенствует образовательные услуги для детей и всегда первой внедряет революционные методы дистанционного образования. В 2021-22 учебном году здесь анонсируют масштабную перезагрузку, обновление всех учебных материалов и дополнительных услуг. Уже летом родители и дети смогут оценить новую "Оптиму", воспользовавшись бесплатным демодоступом к образовательной платформе. Качественная школа теперь — в компьютерах украинских семей!

Школа, которая учится вместе с учениками

Уже с сентября 2021 учеников "Оптимы" ждут приятные неожиданности и серьезные изменения. В частности, это:

полностью обновленная, переосмысленная начальная школа — 1-4 классы, уроки в виде интерактивных мультипликаций и другого контента, созданного с учетом интересов и потребностей детей этого возраста;

английский язык с Oxford University Press теперь с первого класса;

интересные и полезные задачи "Smart Kids";

возможность учиться в онлайн-классах под наблюдением учителя и тьютора;

кейс-уроки;

физико-математический класс для учеников средней школы;

программирование как вступление в будущие IT-профессии;

множество нового текстового, аудио- и видеоконтента уроков для эффективного обучения всех классов дистанционной школы "Оптима";

возможность получить двойной диплом Украины и США;

коллективная проектная деятельность, встречи с одноклассниками, экскурсии, выездные уроки, кружки, курсы личностного и профессионального роста.

"Оптима" — это школа, которая мотивирует учиться, поощряет стремление к знаниям, растет и меняется вместе со своими учениками и находит индивидуальный подход к каждому. Она меняется, чтобы быть лучше. Неизменными остаются только возможности, открытые для всех, независимо от предыдущих оценок и места жительства. "Оптима" — всегда впереди перемен!

Узнать подробности об условиях поступления, стоимости обучения и дополнительных услугах можно на сайте школы "Оптима" или по телефонам: +380 673339187, +380 993339187.