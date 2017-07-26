Осенью Air France откроют авиакомпанию Joon для миллениалов

26 июля 2017, 19:16
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Авиакомпания Air France объявила о своем решении создать перевозчика для путешественников в возрасте от 18 до 35 лет.

Осенью Air France откроют авиакомпанию Joon для миллениалов | Путешествия | Дело Увеличить картинку

Авиакомпания Air France объявила о своем решении создать перевозчика для миллениалов. Новая авиакомпания будет называться Joon и начнет выполнять рейсы средней продолжительности из аэропорта Шарль-де-Голль осенью этого года, сообщает mmr.

В то же время представители Air France утверждают, что Jonn не будет лоукостером. Они планируют создать дизайнерский бренд для путешественников в возрасте от 18 до 35 лет. Ценовая политика перевозчика пока неизвестна.

Помимо стандартного пакета услуг Air France, пассажирам Joon будут предлагать оригинальные продукты и некоторые новые услуги.

Раздел: >
Теги: потребительские настроения , авиация , авиаперевозки

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Осенью Air France откроют авиакомпанию Joon для миллениалов | Путешествия | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.84
EUR EUR - - 30.22
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 11.89
Киевская область 21.66 10.68
Львовская область 21 10.67
Читайте также
Больше в разделе Стиль жизни
Читаемые в разделе
На туристическом рынке сейчас три локомотива: Турция, Греция, Испания — Нурхан Чалы, TUI Ukraine На туристическом рынке сейчас три локомотива: Турция, Греция, Испания — Нурхан Чалы, TUI Ukraine 5 фильмов, которые учат управлению изменениями 5 фильмов, которые учат управлению изменениями Одесса, Херсон, Николаев: как проходит сезон на морских курортах Украины Одесса, Херсон, Николаев: как проходит сезон на морских курортах Украины
Все новости
Комментируемые
1 5 фильмов, которые учат управлению изменениями 2 Украинский фильм Dustards о путешествиях на мотоциклах по Карпатам выложили на Megogo 3 Берлин за один день: Как открыть его с самых интересных сторон 4 Зачем Одесскому кинофестивалю сериалы — Юлия Синкевич, директор ОМКФ 5 Героизм выживания: о "Дюнкерке" Кристофера Нолана
Все новости
Видео
 5 фильмов, которые учат управлению изменениями
Героизм выживания: о "Дюнкерке" Кристофера Нолана
Все видео
Фото
На ОМКФ приз Work in progress получил "Вулкан" Бондарчука, а питчинг выиграли "Стоп-земля" Горностай и "Мои мысли тихие" Лукича
На ОМКФ приз Work in progress получил "Вулкан" Бондарчука, а питчинг выиграли "Стоп-земля" Горностай и "Мои мысли тихие" Лукича
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.