Осенью Air France откроют авиакомпанию Joon для миллениалов

Авиакомпания Air France объявила о своем решении создать перевозчика для миллениалов. Новая авиакомпания будет называться Joon и начнет выполнять рейсы средней продолжительности из аэропорта Шарль-де-Голль осенью этого года, сообщает mmr.

В то же время представители Air France утверждают, что Jonn не будет лоукостером. Они планируют создать дизайнерский бренд для путешественников в возрасте от 18 до 35 лет. Ценовая политика перевозчика пока неизвестна.

Помимо стандартного пакета услуг Air France, пассажирам Joon будут предлагать оригинальные продукты и некоторые новые услуги.