Paint могут убрать из Windows как устаревшее

24 июля 2017, 20:54
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Корпорация Microsoft признала устаревшим графический редактор Paint и прекратила работу над ним. Весной 2017 года в Windows 10 появилось приложение Paint 3D — ответвление Paint, предназначенное для работы с 3D-моделями

Paint могут убрать из Windows как устаревшее | Культура | Дело Увеличить картинку

Корпорация Microsoft прекратила работу над графическим редактором Paint, который входил в состав операционной системы Windows с 1985 года, сообщает "Медуза" со ссылкой на Microsoft.

В описании функций, которые будут удалены или признаны устаревшими с выходом обновления Windows 10 Fall Creators Update, Paint расположен в категории "не находится в активной разработке и может быть удален в будущих обновлениях". Других подробностей о судьбе приложения Microsoft не приводит.

В Fall Creators Update корпорация также удалит из Windows 10 почтовый клиент Outlook Express и приложение Reader, которое используется для чтения документов PDF и TIFF. Функции Reader встроят в браузер Edge.

Программа Microsoft Paint появилась в Windows 1.0 и с тех пор присутствовала в каждой версии операционной системы. Это примитивный графический редактор, который позволяет рисовать и редактировать изображения.

Весной 2017 года в Windows 10 появилось приложение Paint 3D — ответвление Paint, предназначенное для работы с 3D-моделями. Paint 3D существует отдельно, прекращать его поддержку Microsoft пока не планирует.

Бесплатное обновление Windows 10 Fall Creators Update выйдет осенью 2017 года — предположительно, в сентябре.

Раздел: >
Теги: microsoft , 3d-принтер , технологии

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Paint могут убрать из Windows как устаревшее | Культура | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.89
EUR EUR - - 30.14
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 11.89
Киевская область 21.64 10.68
Львовская область 21 10.67
Читайте также
Больше в разделе Стиль жизни
Читаемые в разделе
5 фильмов, которые учат управлению изменениями 5 фильмов, которые учат управлению изменениями Одесса, Херсон, Николаев: как проходит сезон на морских курортах Украины Одесса, Херсон, Николаев: как проходит сезон на морских курортах Украины В Крыму оккупант проведет эксперимент: введут курортный сбор В Крыму оккупант проведет эксперимент: введут курортный сбор
Все новости
Комментируемые
1 5 фильмов, которые учат управлению изменениями 2 ОМКФ. Мастера украинского кино в Национальном конкурсе: "Уровень черного", "Главная роль", "Припутни" 3 В Крыму оккупант проведет эксперимент: введут курортный сбор 4 Число украинских туристов в Турции выросло на четверть 5 Украинский фильм Dustards о путешествиях на мотоциклах по Карпатам выложили на Megogo
Все новости
Видео
 5 фильмов, которые учат управлению изменениями
ОМКФ. Мастера украинского кино в Национальном конкурсе: "Уровень черного", "Главная роль", "Припутни"
Все видео
Фото
На ОМКФ приз Work in progress получил "Вулкан" Бондарчука, а питчинг выиграли "Стоп-земля" Горностай и "Мои мысли тихие" Лукича
На ОМКФ приз Work in progress получил "Вулкан" Бондарчука, а питчинг выиграли "Стоп-земля" Горностай и "Мои мысли тихие" Лукича
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.