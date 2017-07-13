Новые люди: в кинотеатрах стартует "Война за планету обезьян"

Конец трилогии

"Война за планету обезьян" завершает трилогию по мотивам не раз уже экранизированного романа Пьера Булля "Планета обезьян". В центре трилогии — история шимпанзе Цезаря, который в результате лабораторного эксперимента приобрел выдающиеся интеллектуальные способности. Такие же способности в дальнейшем получили и другие обезьяны. Фактически по уровню развития они поднялись на один уровень с людьми, а в дальнейшем — и обогнали их, когда лабораторный вирус, сделавший их разумными, начал выкашивать "человеческое" население Земли.

Лента "Восстание планеты обезьян" Руперта Уайатта, запустившая в начале 2010-х трилогию, равномерно концентрировалась на благородной истории ученого, разрабатывающего вирус, и постепенном осознании своей идентичности молодым шимпанзе Цезарем, вырастающим в его семье. Во втором фильме — "Рассвет планеты обезьян" — акцент был перенесен именно на судьбу обезьян, которые под предводительством Цезаря строили свою общину, преодолевая внутренние конфликты и неминуемо ввязываясь в борьбу с остатками человечества.

Этот фильм снимал уже Мэтт Ривз, придав истории эпический масштаб и четко очертив характеры обезьян-главных героев, заговоривших с экрана как языком жестов, так и на английском (а в нашем дубляже — украинском) языке.

В "Войне за планету обезьян" он сводит обезьян и людей в еще более жестокой и зрелищной схватке, добавляя образам обезьян многомерной психологической глубины.

По сюжету Цезарь и его племя сталкиваются с отрядами Полковника (Вуди Харрельсон), поставившими перед собой цель уничтожить всех обезьян. Для Цезаря эта война приобретает не только общественный, но и личный характер. Он хочет собственнолапно отомстить Полковнику и с небольшим отрядом отправляется на поиски его базы. Вместе с тем путь мести приводит его к переосмыслению своей сущности, ведь именно из-за слепого желания отомстить людям в свое время (в предыдущем фильме) и была развязана война.

Обезьяний вестерн

Собственно "краткая история предыдущих серий" проявляется на экране в лаконичных титрах, многозначительно высвечивающих ключевые слова из названий фильмов — "восстание", "рассвет" и "война" — красными, увеличивающимися буквами. Все это — на фоне подготовки к первому зрелищному жестокому боевому столкновению между людьми и обезьянами, происходящему в лесу, и достойному лучших военных драм о Вьетнамской войне.

Эта битва задает тон всему фильму. По жанру, впрочем, "Войну за планету обезьян" скорее можно назвать вестерном, в котором столкновение противоборствующих лагерей напоминает о боях "бледнолицых" с индейцами, либо — войне времен Гражданской войны, где в негативном свете "захватчиков-агрессоров" и "рабовладельцев" недвусмысленно предстают именно люди.

Созданию атмосферы вестерна способствует, в частности, общая немногословность ленты. Благодаря тому, что обезьяны общаются либо жестами (их реплики высвечивают на экране субтитры), либо короткими лаконичными фразами, авторам приходится добиваться однозначного прочтения истории в первую очередь визуальными средствами, создавая предельно выразительные образы персонажей, которые своим физическим взаимодействием указывают путь развития истории.

Сдержанное немногословие Цезаря, на морщинистой хмурой обезьяньей морде которого нередко концентрируется камера, в чем-то даже напоминает актерскую игру Клинта Иствуда времен "Долларовой трилогии" Серджо Леоне, когда об актере с пронзительным взглядом говорили, что у него два выражения лица: в шляпе и без шляпы.

Актер против актера с компьютером

Образ Цезаря, благодаря мастерству Энди Серкиса и аниматоров, обрабатывающих компьютерную модель движений, выполненных актером, получает намного больше оттенков. Его выразительная, пусть и сдержанная мимика в соединении с прекрасно воплощенной на экране животной пластикой бесконечно располагают к себе. Равно как и весьма разнообразные образы других персонажей-обезьян, наполненные и героизмом, и лиризмом, и комедией, и мудростью.

"Соответствовать" им для актеров, исполняющих человеческие роли, необычайно сложно. Возможно, именно поэтому на первый план из массы, одетой в военную форму, выводят немногих. В первую очередь Полковника в исполнении Вуди Харрельсона. Актер убедительно создает образ истового безумия, пусть и не особо в нем оригинален. Чем-то его Полковник похож на антагониста камерной "Дуэли" Кирана Дарси-Смита, в которой он блистал, тоже вестерна, недавно побывавшего в украинском кинопрокате.

Развитие линии отношений Цезаря и Полковника возвращает картину на рельсы военной драмы, которая предлагает и впечатляющие сцены побега из концентрационного лагеря. Раскрывать сюжет, впрочем, не стоит — поскольку "Война за планету обезьян" во многом является историей бесконечного масштабного действия, за развитием которого интересно наблюдать.

Анимационный эмоциональный триумф

Действие как таковое оказывается в фильме столь значимым, что в пору задаться вопросом: "А не лишними ли являются психологические напластования, которыми дополняют образы обезьян авторы картины?"

Безусловно, они несколько утяжеляют историю и без того исполненную — по причине военной темы — драматизма. И все же их необходимость оправдана.

"Война за планету обезьян" показывает, что с помощью компьютерных технологий возможно не только создавать на экране самобытные миры, но и передавать широкую палитру эмоций, тем самым дополняя фантастическую визуальную иллюзию человеческой психологической достоверностью.

То, что обезьяны испытывают любовь и ненависть, сомнения и страх, стыд и радость, сражаются с внутренними демонами — все это позволяет примирить зрителей с финалом человечества как такового, представленным в картине, ведь на людей тут спускают все казни египетские.

Фактически, подписывая конец человечеству, авторы "Войны за планету обезьян" обнадеживающе продолжают его историю. Наделяя "слишком человеческим" уже обезьян, которые приходят людям на смену.