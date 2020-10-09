Під час LIGA LEGAL BAR відомі юристи поділяться досвідом та розкажуть, як бути успішними

.На LIGA LEGAL BAR 12 жовтня легально Ліга: Закон збирає представників топових юридичних компаній і відомих людей у юрспільноті.

Тема вечірнього заходу — "Успішний успіх".

Організатори обіцяють, що без жодної цензури, в умовах невимушеної атмосфери, спікери розкажуть про таке:

Як стати успішним в українському юрбізі?

З ким чи проти кого потрібно дружити заради успіху?

Чи буває дружба між партнерами юридичних компаній?

Із чого складається кар'єра юриста?

Як виміряти успіх в роботі юриста?

Як рейтингується цей самий успішний успіх?

Вдалі кейси — 2020

Як вплинули на роботу юристів карантин і пандемія?

Як святкують карантинний День юриста відомі правники?

Серед спікерів LIGA LEGAL BAR:

Олександр Петриченко — директор юридичного департаменту Групи компаній New Products Group, адвокат

директор юридичного департаменту Групи компаній New Products Group, адвокат Наталія Тищенко — керуючий партнер юридичної компанії Nobili, арбітражний керуючий, адвокат, медіатор.

— керуючий партнер юридичної компанії Nobili, арбітражний керуючий, адвокат, медіатор. Дмитро Форемний - представляє нідерландську дослідницьку фундацію та бізнес-акселератор HiiL (Гаазький інститут інновацій права) в Україні. Є організатором Legal Startup Crash Test та KYIV Legal Hackers, консультує з питань інновацій в юридичній сфері.

- представляє нідерландську дослідницьку фундацію та бізнес-акселератор HiiL (Гаазький інститут інновацій права) в Україні. Є організатором Legal Startup Crash Test та KYIV Legal Hackers, консультує з питань інновацій в юридичній сфері. Семен Ханін — керуючий партнер юридичної компанії "АМБЕР", адвокат, магістр права.

— керуючий партнер юридичної компанії "АМБЕР", адвокат, магістр права. Едуард Голодницький – Президент International Advisers Association, co-founder Firm24, адвокат.

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Модератори онлайн-бару – Ірина Холод та Олександр Попов.

Для того аби дізнатися всі "фішки" юридичного бізнесу та бути успішним, долучайтеся до нашого LIGA LEGAL BAR 12 жовтня о 17:00.

Вхід вільний за посиланням: https://www.facebook.com/events/1207059216335142

Трансляція буде доступна на платформах YouTube та Facebook.