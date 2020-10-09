Образование и карьера 6 минут назад

Під час LIGA LEGAL BAR відомі юристи поділяться досвідом та розкажуть, як бути успішними

12 жовтня з нагоди Дня юриста компанія ЛІГА:ЗАКОН проводить свій п’ятий онлайн-бар

Під час LIGA LEGAL BAR відомі юристи поділяться досвідом та розкажуть, як бути успішними Під час LIGA LEGAL BAR відомі юристи поділяться досвідом та розкажуть, як бути успішними

.На LIGA LEGAL BAR 12 жовтня легально Ліга: Закон збирає представників топових юридичних компаній і відомих людей у юрспільноті.

Тема вечірнього заходу — "Успішний успіх".

Кратко и по делу в Telegram

Організатори обіцяють, що без жодної цензури, в умовах невимушеної атмосфери, спікери розкажуть про таке:

  • Як стати успішним в українському юрбізі?
  • З ким чи проти кого потрібно дружити заради успіху?
  • Чи буває дружба між партнерами юридичних компаній?
  • Із чого складається кар'єра юриста?
  • Як виміряти успіх в роботі юриста?
  • Як рейтингується цей самий успішний успіх?
  • Вдалі кейси — 2020
  • Як вплинули на роботу юристів карантин і пандемія?
  • Як святкують карантинний День юриста відомі правники?

 

Серед спікерів LIGA LEGAL BAR:

  • Олександр Петриченко — директор юридичного департаменту Групи компаній New Products Group, адвокат
  • Наталія Тищенко — керуючий партнер юридичної компанії Nobili, арбітражний керуючий, адвокат, медіатор.
  • Дмитро Форемний  - представляє нідерландську дослідницьку фундацію та бізнес-акселератор HiiL (Гаазький інститут інновацій права) в Україні. Є організатором Legal Startup Crash Test та KYIV Legal Hackers, консультує з питань інновацій в юридичній сфері.
  • Семен Ханін — керуючий партнер юридичної компанії "АМБЕР", адвокат, магістр права.
  • Едуард Голодницький – Президент International Advisers Association, co-founder Firm24, адвокат.

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Модератори онлайн-бару – Ірина Холод та Олександр Попов.

 Для того аби дізнатися всі "фішки" юридичного бізнесу та бути успішним, долучайтеся до нашого LIGA LEGAL BAR 12 жовтня о 17:00.

 Вхід вільний за посиланням: https://www.facebook.com/events/1207059216335142

Трансляція буде доступна на платформах YouTube та Facebook.

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