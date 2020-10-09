Під час LIGA LEGAL BAR відомі юристи поділяться досвідом та розкажуть, як бути успішними

.На LIGA LEGAL BAR 12 жовтня легально Ліга: Закон збирає представників топових юридичних компаній і відомих людей у юрспільноті.
Тема вечірнього заходу — "Успішний успіх".
Організатори обіцяють, що без жодної цензури, в умовах невимушеної атмосфери, спікери розкажуть про таке:
- Як стати успішним в українському юрбізі?
- З ким чи проти кого потрібно дружити заради успіху?
- Чи буває дружба між партнерами юридичних компаній?
- Із чого складається кар'єра юриста?
- Як виміряти успіх в роботі юриста?
- Як рейтингується цей самий успішний успіх?
- Вдалі кейси — 2020
- Як вплинули на роботу юристів карантин і пандемія?
- Як святкують карантинний День юриста відомі правники?
Серед спікерів LIGA LEGAL BAR:
- Олександр Петриченко — директор юридичного департаменту Групи компаній New Products Group, адвокат
- Наталія Тищенко — керуючий партнер юридичної компанії Nobili, арбітражний керуючий, адвокат, медіатор.
- Дмитро Форемний - представляє нідерландську дослідницьку фундацію та бізнес-акселератор HiiL (Гаазький інститут інновацій права) в Україні. Є організатором Legal Startup Crash Test та KYIV Legal Hackers, консультує з питань інновацій в юридичній сфері.
- Семен Ханін — керуючий партнер юридичної компанії "АМБЕР", адвокат, магістр права.
- Едуард Голодницький – Президент International Advisers Association, co-founder Firm24, адвокат.
Модератори онлайн-бару – Ірина Холод та Олександр Попов.
Для того аби дізнатися всі "фішки" юридичного бізнесу та бути успішним, долучайтеся до нашого LIGA LEGAL BAR 12 жовтня о 17:00.
Вхід вільний за посиланням: https://www.facebook.com/events/1207059216335142
Трансляція буде доступна на платформах YouTube та Facebook.