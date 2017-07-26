Португалия определилась с городом, в котором пройдет Евровидение-2018

26 июля 2017, 08:53
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Песенный конкурс Евровидение в 2018 году пройдет в столице Португалии Лиссабоне

Португалия определилась с городом, в котором пройдет Евровидение-2018 | Культура | Дело Увеличить картинку

Песенный конкурс Евровидение в 2018 году пройдет в столице Португалии Лиссабоне, сообщает Европейский вещательный союз.

Первый и второй полуфиналы конкурса должны состояться 8 и 10 мая 2018 года, а финал запланирован на 12 мая.

На право принимать конкурс претендовали также португальские города Брага, Гондомар, Гимарайнш и Санта-Мария-да-Фейра.

Напомним, победителем Евровидения-2017, финал которого прошел в Киеве 13 мая, стал представитель Португалии Сальвадор Собрал. Представитель Португалии впервые победил в этом конкурсе за все время его существования.

По материалам: УНИАН
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Теги: евровидение , португалия

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Португалия определилась с городом, в котором пройдет Евровидение-2018 | Культура | Дело
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