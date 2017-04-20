Премьеры недели — драма "Уна", комедия "Идеальные незнакомцы" и фильм ужасов "БайБайМэн"

Страдание театра в кино

"Уна" Бенедикта Эндрюса — драма неудобная, болезненная, сознательно некомфортная для зрителей — как своей темой, так и ее воплощением. Главная героиня — молодая женщина Уна — в 13-летнем возрасте убежала из дома с взрослым соседом Рэем, который ее соблазнил. Теперь, спустя 15 лет, она находит его, сменившего имя, построившего сносную карьеру и устроившего личную жизнь, чтобы задать вопрос, который все годы мучил ее: почему он ее бросил.

Уну играет тонкая (буквально истонченная) Руни Мара, подхватывающая распахнутыми глазами пограничные психологические состояния надломленной героини. Ее соблазнителя бескомпромиссно, по-актерски смело и одновременно сдержанно воплощает Бен Мендельсон, выстраивающий роль из показательной уверенности, чувства вины, постоянных страхов и затаенных запретных желаний.

Взаимодействие главных героев, избегающих нормы, оттеняет грубовато-земной и буднично-достоверный персонаж — громкий подчиненный Рэя Скотт (Риз Ахмед), с которыми связаны микрограммы юмора ленты (веселья в ней принципиально нет). Он становится объектом их взаимных манипуляций, позволяющих взглянуть на характеры Уны и Рэя под новым углом. Но все же в первую очередь камерный фильм концентрирует напряжение на диалогах насильника и жертвы.

Фильм поставлен по пьесе Дэвида Харроуэра "Черный дрозд" театральным режиссером Бенедиктом Эндрюсом, для которого "Уна" стала дебютом в кино. Лента сохраняет выигрышные качества драматического текста, колюще-режущего словами и образами. И в то же время допускает в картину собственно кинематограф — вместе с физическим действием.

Там, где это возможно, режиссер дополняет историю иллюстрацией событий прошлого, которые вспоминают герои, представляя жизнь 13-летней Уны (Руби Стоукс). А там, где невозможно из-за надломленного, сексуально-патологического их характера, выстраивает сцены, в которых нейтральное изображение вступает в конфликт с откровенным, снимающим покровы словом.

При этом болезненный эффект наряду с текстом формирует и само неспешное движение камеры. Оно не всегда передает взгляд отстраненного наблюдателя-зрителя, но взгляд самого насильника. Отсутствие же полноценного музыкального сопровождения (вместо него — лаконичные электрические инструментальные акценты давление Джеда Курцеля) лишь усиливает выбитое в словах ощущение тягучего страдания. Зрителям к этому следует морально быть готовыми.

Молчание — золото

Итальянская ансамблевая комедия "Идеальные незнакомцы" Паоло Дженовезе тоже дарит легкое ощущение театра. Только не напряженной психологической драмы, но салонной комедии, в которой острые реплики и продуманные афоризмы отскакивают от зубов персонажей с быстротой молнии.

Обмен ироничными комментариями семи друзей, собравшихся наблюдать за лунным затмением, сладко поужинать и перемыть друг другу косточки, порой оказывается столь интенсивным, что зритель, не успев ощутить вкус шутки, уже вынужден оценивать еще одну. С другой стороны, шутки эти отличает удобная, узнаваемая афористичность: "Если говоришь с женщиной полчаса — значит, влюблен, если не говоришь — значит, женат". Или "Мужчины, как персональные компьютеры — дешевые, легко цепляют вирусы и не способны выполнять больше одной задачи за раз".

Чтобы разнообразить вечер, закадычные друзья — а это три пары и разведенный бородатый увалень — решают делиться потаенной информацией: каждое сообщение, приходящее им на смартфон, должно быть прочитано вслух, каждый телефонный звонок — прослушан по громкой связи. И хотя голос разума говорит, что это глупо и небезопасно, герои решаются на эксперимент.

Результат оправдывает их худшие ожидания, превращая комедию в острую семейную драму, а лежащие на столе смартфоны — в заряженные для русской рулетки револьверы. Понуждаемые новой информацией, герои говорят друг с другом о детях, работе, здоровье и семейных отношениях (как оказывается, весьма напряженных), вскрывая потаенные секреты и с ужасом осознавая, что на самом деле ничего не знают друг о друге — как недвусмысленно и намекает зрителям название ленты.

Драматические эпизоды "Идеальных незнакомцев" — столь же многословны, как и остроумный дебют картины. При этом лента никогда не порывает с комедийной теплотой, акцентируя на слезоточиво-эмоциональном характере ситуаций, а не болезненности (и тем более патологии) вскрывающихся секретов.

Наверное, за нежелание довести талантливую идею до холодного логического конца в духе той же "Уны" Паоло Дженовезе можно было бы и упрекнуть. Однако, гуманизм, который транслирует лента, основанный на принятии человеческого несовершенства и понимании людской природы — бесконечно привлекает. Не случайно "Идеальные незнакомцы" получили приз Давида ди Донателло лучшему итальянскому фильму минувшего года.

Бабай-мэн

Герои фильма ужасов Стэйси Тайтл "БайБайМэн" также на горьком опыте убеждаются в необходимости держать язык за зубами. Но если "идеальным незнакомцам" молчание должно помочь сохранить иллюзию гармоничных семейных отношений, то студентам, переехавшим в заброшенный дом с темным прошлым, — саму жизнь. Стоит им произнести имя Байбаймэна, как "Человек Пока-Пока" начинает преследовать их. И чем больше они о нем думают и говорят, тем ближе он оказывается к заветной цели их прикончить.

Свои страшные дела инфернальный злодей, впрочем, совершает чужими руками: манипулируя сознанием и провоцируя жертв на губительные поступки. Это добавляет интриги во многом проходному фильму, заставляя зрителей разбираться в психологических, пусть и не всегда в должной мере нюансированных деталях, и гадать, что именно они наблюдают на экране — сумасшедшие фантазии героев или объективную реальность.

Кроме этого "Байбаймэн" предлагает:

архивные поиски способа победить злую силу,

экскурсы в кровавые 1960-е, когда Байбаймэн уже провоцировал жестокие убийства,

аккуратные вкрапления анимации, оживляющей обои в старом доме и страшные фото в новом смартфоне,

и триумфальное появление усиленно загримированного ужасного персонажа.

Его мифология, впрочем, остается совершенно не раскрытой (что с сожалением признает и режиссер). Кто он такой, почему преследует тех, кто называет его имя, что за страшный пес ходит с ним, зачем ему звонкие монетки и гудки поезда, сигнализирующие об его приближении, — неясно. Это создает ощущение необязательной приблизительности опирающейся на жанровые шаблоны ленты.

Впрочем, в отсутствии ответов на возникающие вопросы может быть и свой плюс: ужасного героя смело можно "украинизировать", переименовав в Бабай-мэна. Без ущерба для небогатых экранных смыслов.