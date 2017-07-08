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Премьеры недели: "Он и она" и "Молли Мун и волшебная книга гипноза"

08 июля 2017, 10:36
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6 июля в украинский кинопрокат кроме новой версии фильма-комикса "Человек-Паук", которая, скорее всего, захватит львиную долю сеансов кинотеатров, вышли два достойных внимания европейских фильма: французская история любви длиною в жизнь "Он и она" и британская детская лента "Молли Мун и волшебная книга гипноза".

Увеличить картинку Кадр из фильма Николя Бедо "Он и она"

Занимательное литературоведение

Картину режиссера и исполнителя главной роли Николя Бедо "Он и она" отличает одновременно амбициозность и здоровый прагматизм — показывая 45-летнюю историю любви писателя и его супруги-музы, автор не пытается "втиснуть" в нее все исторические метки Франции этого периода и, вместе с тем, не оставляет героев один на один в замкнутом личном пространстве. Их интимные отношения выпукло представлены в сплетении с чужими жизнями и жизнью страны.

Рассказ о героях начинается в наши дни, после смерти Виктора Адельмана (Николя Бедо) — талантливого романиста, увенчанного престижными наградами и славой, члена Французской академии. Его вдова Сара (Дория Тилье) сразу же после похорон рассказывает журналисту-биографу историю их почти полувековых любовных отношений, беззастенчиво открывая завесу скрывавшей их тайны и предъявляя случайному собеседнику россыпь более-менее скандальных откровений. Некоторые из них оказываются по-настоящему сенсационными, буквально ошарашивая журналиста. При этом на каждый его удивленный взгляд, Сара спокойно отвечает, что раньше никто их жизнью особо не интересовался.

С этим утверждением интуитивно сложно согласиться, однако точные оценки происходящего и острые афоризмы, которые мимоходом разбрасывает постаревшая Сара, равно как и ее предельная искренность и безапелляционность в демонстрации непарадных сторон совместной жизни (тут и измены, и расставания, и проблемы с детьми) до поры до времени заставляют закрывать на эти диссонансы глаза. К тому же визуально фильм развивается в узнаваемом "французско-кинематографическом" ключе, убаюкивая традиционной любовной темой. Атмосферу прошлого воссоздают тут проверенные приемы — сложнопостановочные кадры, снятые в кафе и клубах, тематическое музыкальное оформление, новостные телесюжеты (сплошь выборы президентов) и просто графические метки — возникающие на экране цифры проходящих годов, обложки новых книг Виктора.

Эта "нормальность" романтической мелодрамы постепенно уступает место жанровому многообразию — вначале ради легкого комедийного эффекта, когда "закадровые" утверждения Сары расходятся с действиями героев (в том числе и благодаря умножению представленных точек зрения на события). А потом — из-за увеличивающегося, детективного по своей сути, внимания к природе творчества, которое в случае с Виктором крепко опирается на его интимный опыт, переплавленный в литературу.

Собственно, и сам фильм предстает как очередной его автобиографический роман, пересказываемый супругой: и структура ленты, разделенная на главы с "говорящими" заголовками, лишь усиливает это ощущение.

Такая интеллектуально-ироничная игра с биографией писателя, во время которой с одной стороны развенчивают существующие мифы о нем, а с другой — эти мифы сознательно конструируют, манипулируя восприятием зрителя (читателя), странным образом выходит в картине на первый план, затеняя собой собоственно историю любви. Впрочем, все же именно традиционная французская эмоционально достоверная демонстрация человеческих отношений удается авторам фильма "Он и она" лучше всего.

Британское мастерство

Фантастическая семейная лента "Молли Мун и волшебная книга гипноза" Кристофера Н. Роули выходит в прокат, уже "потренировавшись" на украинских детях, которые и должны стать ее целевой аудиторией. Не так давно фильм победил на Фестивале искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест — 2017". По итогам голосования зрителей лента набрала 4,7 баллов из 5.

Подобный результат справедлив: британский фильм рассчитан в первую очередь на детскую аудиторию и создает достаточно возможностей, чтобы завоевать именно ее расположение — ни на что иное не претендуя.

По сюжету девочка Молли, живущая в приюте, находит в библиотеке волшебную книгу о тайнах гипноза и обнаруживает в себе талант убеждать людей делать все, что она пожелает. Сперва она использует тайные знания, чтобы несколько улучшить ситуацию в самом приюте. А потом — отправляется в Лондон, чтобы вернуть товарища и — без слуха и голоса — покорить поп-музыкальный Олимп. Впрочем, талант Молли "убеждать" не остается незамеченным — за ней и ее книгой начинают охотиться бандиты.

Сюжет картины представляет авторам достаточно возможностей варьировать приемы привлечения и удержавния внимания аудитории, чередуя эпизоды на любой вкус. В картине есть:

  • яркие музыкальные номера, прямолинейно использующие потенциал телевизионных талант-шоу,
  • намеки на волшебство, подчеркнутые аккуратной демонстрацией компьютерной графики,
  • рискованные приключения, связанные с борьбой героини с опасными преступниками,
  • комедийная эксцентрика, в русле которой решены образы большинства негативных персонажей (что снижает уровень их реализма, а с ним и опасности, исходящей от них),
  • а также — в меру пронзительный лиризм, с помощью которого фильм утверждает ценности дружбы и взаимной поддержки.

Безусловным достоинством ленты является и талантливая игра исполнительницы главной роли Рэффи Кэссиди, широко распахнутые глаза которой, кажется, действительно обладают гипнотическим воздействием.

Автор: Сергей Васильев Сергей
Васильев
координатор Бюро украинской киножурналистики, редактор сайта НСКУ, член Международной федерации кинопрессы FIPRESCI

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Теги: кино , фильмы , культура , франция

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