Redmi Note 10 5G — новый герой Mi Flash Live на allo.ua

25 мая в 15:00 на allo.ua состоится очередной Mi Flash Live — распродажа в прямом эфире продукции компании Xiaomi. Mi Flash Live — это суперскидки на новые и популярные товары Xiaomi в течение очень лимитированного времени. В рамках распродажи пользователи впервые смогут приобрести смартфон Redmi Note 10 5G!

Новинка в версии 4+128 ГБ будет предлагаться по специальной цене — 6299 грн — и с приятным бонусом в виде Mi Smart Band 5. По ссылке https://allo.ua/flash/ можно узнать об условиях акции и ознакомиться со всеми товарами, которые будут принимать в ней участие.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Redmi Note 10 5G: доступная для всех модель с 5G

5G правит балом. С этой новой моделью Xiaomi представляет один из самых доступных 5G-смартфонов на рынке. Для него был выбран процессор MediaTek Dimensity 700, который благодаря 7-нм техпроцессу, одновременной поддержке двух SIM-карт с 5G и встроенному модему обеспечивает энергоэффективность флагманского уровня.

Redmi Note 10 5G имеет захватывающий 6,5-дюймовый DotDisplay с частотой 90 Гц и поддержкой AdaptiveSync, что позволяет автоматически подстраиваться под контент — от потокового видео с частотой 30 или 60 Гц до прокрутки ленты социальных сетей или игр с частотой до 90 Гц, что гарантирует стабильную работу и оптимальное использование заряда батареи.

Redmi Note 10 5G получил отличную систему камер, которая состоит из 48 Мп основной, 2 Мп макро и 2 Мп датчика глубины, которые позволяют с легкостью делать хорошие фотографии.

Кроме того, его батарея емкостью 5000 мА•ч (тип) с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт превращает телефон в идеального компаньона для повседневного использования.

И отдельного упоминания заслуживают удобные и безопасные платежи в одно касание — благодаря поддержке NFC, безумно популярной функции, доступной и в Redmi Note 10 5G.

Основные характеристики Redmi Note 10 5G

Дисплей: 6.5" DotDisplay, 90 Гц с AdaptiveSync.

Основная камера:

48 Мп широкоугольная камера;



2 Мп макрокамера;



2 Мп датчик глубины.

Фронтальная камера: 8 Мп.

Габариты и вес: 161.81×75.34×8.92 мм; 190 г.

Процессор: MediaTek Dimensity 700.

Память: LPDDR4X; UFS 2.2.

Аудио: разъем 3.5 мм для наушников, поддержка Hi-Res Audio.

Безопасность: боковой сканер отпечатков пальцев.

Аккумулятор и зарядка:

5000 мА•ч (тип);



Быстрая проводная зарядка 33 Вт.

Подключение:

Поддержка двух SIM-карт с 5G;



NFC;



ИК-бластер.

Варианты памяти:

4+64 ГБ;



4+128 ГБ;



6+128 ГБ.

Цвета: Chrome Silver, Graphite Gray, Nighttime Blue, Aurora Green.

Хотите узнать больше о доступных модификациях Redmi Note 10 5G и ценах на них в Украине, приобрести новинку, а также другие невероятные продукты Xiaomi по суперценам? Тогда внимательно следите за Mi Flash Live. И поторопитесь — количество товаров ограничено!