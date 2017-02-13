Режиссер фильмов "Драйв" и "Неоновый демон" снимет свой первый сериал для Amazon

13 февраля 2017, 13:30
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Николас Виндинг Рефн ("Драйв", "Неоновый демон) снимет криминальную драму Too Old to Die Young о преступности в Лос-Анджелесе

Режиссер фильмов Увеличить картинку

Николас Виндинг Рефн снимет свой первый телесериал для стримингового сервиса Amazon, сообщает Variety.com. Криминальная драма называется "Слишком старый, чтобы умереть молодым", в оригинале — Too Old to Die Young.

Сериал, состоящий из десяти эпизодов, расскажет о преступной жизни Лос-Анджелеса. Тональность драмы будет "ультратемной", как в трилогии Рефна "Дилер", где речь идет о датских наркодилерах.

Сценарий режиссер напишет вместе с Эдом Брукбейкером , американским автором комиксов "Бэтмена", "Сорвиголова","Капитан Америка" и др.

О том, кто сыграет главные роли, пока не сообщается.

Съемки начнутся этой осенью в Лос-Анджелесе.

Ранее Amazon уже сотрудничала с Рефном, приобретя в 2015 году права на распространение фильма "Неоновый демон".

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Теги: кино , amazon , преступность

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