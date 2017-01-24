Лучшие сериалы по версии Rolling Stone

24 января 2017, 19:54
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Комедийный сериал "Атланта" стал лучшим телепродуктом 2016 года по версии Rolling Stone

Увеличить картинку Кадр из сериала "Атланта"

Журнал Rolling Stone назвал лучшие сериалы 2016 года.

Возглавляет рейтинг "Атланта" — сериал о двух братьях, которые пытаются стать знаменитыми рэперами.

На второй строчке "Американская история преступлений" — антология об известных преступниках США.

Замыкает тройку лидеров фантастический хоррор "Очень странные дела" с Вайноной Райдер в главной роли.

В топ-10 попали сериал "Черное зеркало", комедийная передача "Во всех деталях с Самантой Би", шпионская драма "Американцы", а также "Игра престолов", "Флибэг" и "Оранжевый — хит сезона".

В финале топ-10 лидеров "События прошедшей недели с Джоном Оливером".

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Теги: кино , сша , телевидение , сериалы

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