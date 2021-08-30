Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021

Пандемія суттєво змінила фокус завдань HR — від операційних до стратегічних. Відтепер HR-стратегія є невід’ємною складовою досягнення цілей бізнесу, і цей факт неможливо ігнорувати, будуючи програму управління людським капіталом.

29 вересня на HR Wisdom Summit 20 HRD та СЕО великих українських та міжнародних компаній поділяться головними змінами в HR-середовищі та розкажуть, як побудувати ефективну для досягнення бізнес-цілей HR-стратегію.

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Подробиці та реєстрація: https://hrws.delo.ua/

Серед спікерів:

ректор Academy DTEK Валерія Заболотна,

директор з управління персоналом "Медіа Групи Україна" Євген Бондаренко,

Chief Governance Officer холдингу Techiia Людмила Ткач-Ключник,

Talent Management компанії Intellias Роман Гапачило,

керівниця департаменту з управління персоналом YASNO Людмила Єропкіна,

експертка з управління та розвитку талантів у EPAM Україна Наталя Колядко,

HR-директорка Bayadera Group Людмила Савицька,

віцепрезидент із питань управління персоналом компанії Miratech Остап Маланюк,

та ще понад 10 HR-фахівців.

Ви дізнаєтеся:

Як не втрачати ефективність в гібридних форматах роботи

Чого навчати команду вже зараз, аби забезпечити компанії випереджувальний розвиток.

Які системи автоматизації вже замінюють людей.

Гроші більше не мотиватор: як заохотити команду, взявши до уваги особисті цілі співробітників.

Lifelong learning: як допомогти співробітникам розкрити свій потенціал.

Ефективний онбординг: як IT-рішення допомагають залучати у команду цінні кадри.

Після саміту відбудеться церемонія нагородження HRD та компаній у номінації "Найкращий бренд роботодавця від журналу "ТОП100. Рейтинги найбільших".

HR-партнер саміту — robota.ua

Приймаючий партнер — Academy DTEK.

Долучайтеся до HR Wisdom Summit, аби першими задіяти HR-тренди у своїй компанії, які допоможуть покращити бізнес-показники компанії, наймати та розвивати таланти!











