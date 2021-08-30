Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021

Пандемія суттєво змінила фокус завдань HR — від операційних до стратегічних. Відтепер HR-стратегія є невід’ємною складовою досягнення цілей бізнесу, і цей факт неможливо ігнорувати, будуючи програму управління людським капіталом.
29 вересня на HR Wisdom Summit 20 HRD та СЕО великих українських та міжнародних компаній поділяться головними змінами в HR-середовищі та розкажуть, як побудувати ефективну для досягнення бізнес-цілей HR-стратегію.
Подробиці та реєстрація: https://hrws.delo.ua/
Серед спікерів:
- ректор Academy DTEK Валерія Заболотна,
- директор з управління персоналом "Медіа Групи Україна" Євген Бондаренко,
- Chief Governance Officer холдингу Techiia Людмила Ткач-Ключник,
- Talent Management компанії Intellias Роман Гапачило,
- керівниця департаменту з управління персоналом YASNO Людмила Єропкіна,
- експертка з управління та розвитку талантів у EPAM Україна Наталя Колядко,
- HR-директорка Bayadera Group Людмила Савицька,
- віцепрезидент із питань управління персоналом компанії Miratech Остап Маланюк,
та ще понад 10 HR-фахівців.
Ви дізнаєтеся:
- Як не втрачати ефективність в гібридних форматах роботи
- Чого навчати команду вже зараз, аби забезпечити компанії випереджувальний розвиток.
- Які системи автоматизації вже замінюють людей.
- Гроші більше не мотиватор: як заохотити команду, взявши до уваги особисті цілі співробітників.
- Lifelong learning: як допомогти співробітникам розкрити свій потенціал.
- Ефективний онбординг: як IT-рішення допомагають залучати у команду цінні кадри.
Після саміту відбудеться церемонія нагородження HRD та компаній у номінації "Найкращий бренд роботодавця від журналу "ТОП100. Рейтинги найбільших".
HR-партнер саміту — robota.ua
Приймаючий партнер — Academy DTEK.
Долучайтеся до HR Wisdom Summit, аби першими задіяти HR-тренди у своїй компанії, які допоможуть покращити бізнес-показники компанії, наймати та розвивати таланти!