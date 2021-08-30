Образование и карьера 50 минут назад

Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021

Головна HR-подія року відбудеться 29 вересня в Academy DTEK

Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021 Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021

Пандемія суттєво змінила фокус завдань HR — від операційних до стратегічних. Відтепер HR-стратегія є невід’ємною складовою досягнення цілей бізнесу, і цей факт неможливо ігнорувати, будуючи програму управління людським капіталом. 

29 вересня на HR Wisdom Summit 20 HRD та СЕО великих українських та міжнародних компаній поділяться головними змінами в HR-середовищі та розкажуть, як побудувати ефективну для досягнення бізнес-цілей HR-стратегію.

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Подробиці та реєстрація: https://hrws.delo.ua/ 

Серед спікерів:

  • ректор Academy DTEK Валерія Заболотна,
  • директор з управління персоналом "Медіа Групи Україна" Євген Бондаренко,
  • Chief Governance Officer холдингу Techiia Людмила Ткач-Ключник,
  • Talent Management компанії Intellias Роман Гапачило,
  • керівниця департаменту з управління персоналом YASNO Людмила Єропкіна,
  • експертка з управління та розвитку талантів у EPAM Україна Наталя Колядко,
  • HR-директорка Bayadera Group Людмила Савицька,
  • віцепрезидент із питань управління персоналом компанії Miratech Остап Маланюк,

та ще понад 10 HR-фахівців.

Ви дізнаєтеся:

  • Як не втрачати ефективність в гібридних форматах роботи
  • Чого навчати команду вже зараз, аби забезпечити компанії випереджувальний розвиток.
  • Які системи автоматизації вже замінюють людей.
  • Гроші більше не мотиватор: як заохотити команду, взявши до уваги особисті цілі співробітників.
  • Lifelong learning: як допомогти співробітникам розкрити свій потенціал.
  • Ефективний онбординг: як IT-рішення допомагають залучати у команду цінні кадри.

Після саміту відбудеться церемонія нагородження  HRD та компаній у номінації "Найкращий бренд роботодавця від журналу "ТОП100. Рейтинги найбільших". 

HR-партнер саміту — robota.ua

Приймаючий партнер — Academy DTEK.

Долучайтеся до HR Wisdom Summit, аби першими задіяти HR-тренди у своїй компанії, які допоможуть покращити бізнес-показники компанії, наймати та розвивати таланти!

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Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Головна HR-подія року відбудеться 29 вересня в Academy DTEK
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