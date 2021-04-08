Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію

22 квітня на Саміті сталого бізнесу власники та СЕО великих компаній, експерти з КCВ обміняються стратегіями побудови сталого бізнесу в умовах кризи та невизначеності.

Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.

Серед спікерів: співзасновник Громадянської платформи "Нова країна" Андрій Длигач, президент компанії "Євроіндекс" Валерій Пекар, директорка департаменту комунікацій та соціальних проєктів "Континентал Фармерз Груп" Нонна Шмідік, президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", генеральний директор ІМК Алекс Ліссітса, голова правління Мережі Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук.

Ви дізнаєтеся:

Як залучити команду у проєкт гендерної рівності, від операційної директорки StarLightMedia Тетяни Стрекаль.

Як соціальне підприємництво стає частиною глобального бізнесу, від голови ГО "Асоціація лідерів сталого розвитку" Олени Зубарєвої.

Як кризовий кейс зробити успішним проєктом, від виконавчого директора венчурного фонду GR сapital Максима Філліпова.

Про національну економічну стратегію України: розвиток людського капіталу, інновації, сталий розвиток, від генерального директора групи компаній Advanter Group, співзасновника Громадянської платформи "Нова країна" Андрія Длигача.

Саміт сталого бізнесу буде корисним для:

власників бізнесу, які прагнуть запровадити світові практики сталого підприємництва та отримати незалежну експертну оцінку роботи компанії;

вітчизняних та іноземних інвесторів, що шукають перспективні галузі та компанії в Україні;

керівників вищої та середньої ланки, які ухвалюють рішення про вибір партнерів та розвиток нових напрямів бізнесу;

СЕО великих компаній, що прагнуть стати частиною глобальних змін;

експертів з корпоративної соціальної відповідальності.

Два формати участі

Безкоштовна online-трансляція доступна для всіх охочих за попередньою реєстрацією. Учасники offline-формату зможуть отримати досвід спікерів у DTEK Academy за умови покращення епідеміологічної ситуації та послаблення карантинних обмежень.

Після саміту всі учасники OFFLINE запрошуються на церемонію нагородження переможців рейтингу "Лідери сталого бізнесу" від журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

Обрати формат та зареєструватися: https://sustainable.delo.ua/

Організатори

Ekonomika+ — бізнес/медіа бюро, до якого входять найбільші видання: лідер ділового контенту Delo.ua, онлайн-медіа про PR і маркетинг MMR.ua, дайджест ділової жінки Womo.ua та журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших". Щорічно компанія проводить майже 20 бізнес-заходів, серед яких: великий фестиваль для малого і середнього бізнесу Get Business Festival, огляд трендів у PR-галузі PR-марафон, конференція унікальних тинейджерів Zavtra, обмін кейсами між HR-фахівцями за межею стандартних компетенцій HR-марафон, досвід ділових жінок She Congress, стратегії і досвід змін від лідерів великого бізнесу Business Wisdom Summit.

Онлайн-видання delo.ua — найважливіші новини бізнесу, економіки, політики. Щодня тут публікуються інтерв'ю зі знаковими особистостями, огляди різних ринків та основних тенденцій на них, ексклюзивні коментарі авторитетних експертів.

"ТОП-100.Рейтинги найбільших" — діловий журнал, який спеціалізується на складанні незалежних рейтингів українського бізнесу. Основа рейтингів — опитування експертів та аналіз фінансових результатів компаній-учасниць. Кожен номер журналу складається з трьох основних блоків, об'єднаних єдиною концепцією.

Проєкт "Сталий бізнес" реалізується у партнерстві з Глобальним договором ООН та Асоціацією лідерів Сталого розвитку СУП.