Гаджеты 20 минут назад

Samsung может представить новые смартфоны Galaxy — A52 и A72 на мероприятии 17 марта

Во вторник 17 марта в 10:00 по восточноевропейскому времени состоится мероприятие Samsung Galaxy Awesome Unpacked. Вполне возможно, что именно в этот день корейская компания представит новые гаджеты серии Galaxy — A52 и A72

Источник фото: gadgets.ndtv.com Источник фото: gadgets.ndtv.com
Источник фото: gadgets.ndtv.com

Событие, которое южнокорейская компания называет Galaxy Awesome Unpacked, будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале Samsung на YouTube, а также на сайте Samsung Newsroom, сообщает gadgets 360. Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72 — одни из самых ожидаемых смартфонов 2021 года, о которых ходят различные слухи.

Предполагается, что телефоны будут иметь версии 4G и 5G и, как ожидается, попадут в сегмент среднего уровня Samsung.

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Компания пока не огласила перечень продуктов, которые будут представлены на событии, но присутствие слова Awesome в названии намекает на дебют новых телефонов серии Galaxy A.

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В дополнение к предстоящему мероприятию на YouTube появилось видео с распаковкой Samsung Galaxy A52. На видео можно увидеть новый телефон Samsung в полной комплектации, куда входит и быстрое зарядное устройство на 15 Вт. Хотя, как говорят, у клиентов будет возможность перейти на более быстрое и мощное зарядное устройство на 25 Вт.

Предполагаемая комплектация Samsung Galaxy A52 также включает стандартный кабель USB Type-A — USB Type-C и чехол из ТПУ. Кроме того, телефон будет иметь степень защиты IP67, что делает его пыле- и водонепроницаемым устройством.

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Также на видео видно, что новый гаджет работает без каких-либо задержек с PUBG Mobile и Call of Duty.

MySmartPrice сообщает, что в консоли Google Play появился Samsung Galaxy A52 4G с номером модели a52q. В онлайн-листинге указано, что телефон оснащен Qualcomm SM7125, в телефоне установлено 8 ГБ оперативной памяти, дисплей Full-HD+ (1080x2009 пикселей) и графический процессор Adreno 618. Скорее всего он будет работать на Android 11.

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