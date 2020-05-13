Гаджеты 9 минут назад

Samsung пошел на конфликт со своей дочерней компанией ради удешевления гибких экранов

Стало известно, почему Samsung Electronics не удается убедить Samsung Display снизить цену гибких дисплеев

Samsung пошел на конфликт со своей дочерней компанией ради удешевления гибких экранов Samsung пошел на конфликт со своей дочерней компанией ради удешевления гибких экранов
Гибкие сматрфоны Samsung. Фото: samsung.com

После многократных попыток убедить Samsung Display снизить цены на гибкие дисплеи для складных устройств компания Samsung Electronics выстраивает альтернативную цепочку поставок этих компонентов.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Elec.

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Указано, что в нынешней цепочке Samsung Display закупает у поставщика ультратонкое стекло (UTG), которое затем обрабатывает компания Doinsys, крупнейшим акционером которой является Samsung Display. После этого Samsung Display использует стекла при изготовлении складных дисплеев, отгружаемых Samsung Electronics в виде готовых узлов.

Как отмечается, одна из главных причин высокой цены дисплеев для Galaxy Z Flip — трехлетнее эксклюзивное соглашение на поставку UTG, заключенное Samsung Display с Schott.

"Узнав о соглашении, в Samsung Electronics решили уменьшить зависимость от Samsung Display и найти способ снизить цену складных дисплеев", — говорится в сообщении.

Известно, что поставщиком стекла в новой цепочке выступит Corning, а обработкой займется некий "местный партнер".

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Однако загвоздка пока в том, что складное стекло производства Corning не доведено до стадии коммерциализации. В то же время в случае успеха можно рассчитывать на более широкое внедрение складных экранов, поскольку они станут доступнее по цене.

Напомним, 12 февраля 2020 года Samsung представила новые флагманы из серии Galaxy S и гибкий телефон Galaxy Z Flip. У всех смартфонов есть поддержка 5G, а цены варьируются от $1,000 до $1,600.

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