Самые кассовые актеры 2017-го сыграли в "Форсаже" и "Чудо женщине"

Рейтинг самых кассовых актеров в 2017 году составил журнал Forbes.

Он основан на данных Box Office Mojo — сайта, отслеживающего денежные сборы фильмов в прокате.

1. Вин Дизель

Общие сборы: $1,6 млрд

Самый кассовый фильм — "Форсаж 8" ($1,2 млрд)

Возглавил рейтинг Вин Дизель. Лидерство принес ему фильм-франшиза "Форсаж 8" (The Fate of the Furious), собравший $1,2 млрд — это львиная доля всех сборов в прокате фильмов, где сыграл актер.

Вин Дизель в фильме "Форсаж 8"

2. Дуэйн Джонсон

Общие сборы: $1,5 млрд

Самый кассовый фильм — "Форсаж 8" ($1,2 млрд)

На втором месте оказался еще один актер из "Форсаж 8" — Дуэйн Джонсон (общие сборы: $1,5 млрд).

3. Галь Гадот

Общие сборы: $1,4 млрд

Самый кассовый фильм — "Чудо-женщина" ($820 млн)

Третью строчку рейтинга заняла исполнительница главной роли в фильме "Чудо-женщина" Галь Гадот. Фильм с ее участием собрал в прокате $820 млн, общие сборы актрисы в 2017 г. составили $1,4 млрд. Весомый вклад в ее результат внесло участие в "Лиге справедливости".

4. Эмма Уотсон

Общие сборы: $1,3 млрд

Самый кассовый фильм — "Красавица и чудовище" ($1,26 млрд)

На четвертом месте — Эмма Уотсон. Общие сборы: $1,3 млрд, самый кассовый фильм — "Красавица и чудовище".

5. Джонни Депп

Общие сборы: $1,1 млрд

Самый кассовый фильм — "Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки" (около $800 млн)

Замыкает лидерскую пятерку Джонни Депп ($1,1 млрд, "Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки").

Остальные места в десятке самых кассовых актеров распределились так:

6. Дэйзи Ридли

Общие сборы: $1,08 млрд

Самый кассовый фильм — "Звездные войны: последние джедаи" ($800 млн)

7.Том Холланд

Общие сборы: $888 млн

Самый кассовый фильм — "Человек-паук: возвращение домой" ($800 млн)

8. Крис Прэтт

Общие сборы: $864 млн

Самый кассовый фильм — "Стражи Галактики 2"

8. Крис Прэтт

Общие сборы: $864 млн

Самый кассовый фильм — "Стражи Галактики 2"

10. Джон Бойега

Общие сборы: $815 млн.

Самый кассовый фильм — "Звездные войны: последние джедаи" ($800 млн)