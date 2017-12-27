Самые кассовые актеры 2017-го сыграли в "Форсаже" и "Чудо женщине"

Рейтинг самых кассовых актеров в 2017 году составил журнал Forbes.
Он основан на данных Box Office Mojo — сайта, отслеживающего денежные сборы фильмов в прокате.
1. Вин Дизель
Общие сборы: $1,6 млрд
Самый кассовый фильм — "Форсаж 8" ($1,2 млрд)
Возглавил рейтинг Вин Дизель. Лидерство принес ему фильм-франшиза "Форсаж 8" (The Fate of the Furious), собравший $1,2 млрд — это львиная доля всех сборов в прокате фильмов, где сыграл актер.
Вин Дизель в фильме "Форсаж 8"
2. Дуэйн Джонсон
Общие сборы: $1,5 млрд
Самый кассовый фильм — "Форсаж 8" ($1,2 млрд)
На втором месте оказался еще один актер из "Форсаж 8" — Дуэйн Джонсон (общие сборы: $1,5 млрд).
3. Галь Гадот
Общие сборы: $1,4 млрд
Самый кассовый фильм — "Чудо-женщина" ($820 млн)
Третью строчку рейтинга заняла исполнительница главной роли в фильме "Чудо-женщина" Галь Гадот. Фильм с ее участием собрал в прокате $820 млн, общие сборы актрисы в 2017 г. составили $1,4 млрд. Весомый вклад в ее результат внесло участие в "Лиге справедливости".
4. Эмма Уотсон
Общие сборы: $1,3 млрд
Самый кассовый фильм — "Красавица и чудовище" ($1,26 млрд)
На четвертом месте — Эмма Уотсон. Общие сборы: $1,3 млрд, самый кассовый фильм — "Красавица и чудовище".
5. Джонни Депп
Общие сборы: $1,1 млрд
Самый кассовый фильм — "Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки" (около $800 млн)
Замыкает лидерскую пятерку Джонни Депп ($1,1 млрд, "Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки").
Остальные места в десятке самых кассовых актеров распределились так:
6. Дэйзи Ридли
Общие сборы: $1,08 млрд
Самый кассовый фильм — "Звездные войны: последние джедаи" ($800 млн)
7.Том Холланд
Общие сборы: $888 млн
Самый кассовый фильм — "Человек-паук: возвращение домой" ($800 млн)
8. Крис Прэтт
Общие сборы: $864 млн
Самый кассовый фильм — "Стражи Галактики 2"
8. Крис Прэтт
Общие сборы: $864 млн
Самый кассовый фильм — "Стражи Галактики 2"
10. Джон Бойега
Общие сборы: $815 млн.
Самый кассовый фильм — "Звездные войны: последние джедаи" ($800 млн)
- Ранее Forbes составил рейтинг самых рентабельных актеров. Список возглавил Джереми Раннер. Фильмы, в которых он сыграл, в среднем принесли $93,8 кассовых сборов на каждый уплаченный ему доллар. Лидерство в рейтинге самых рентабельных принесли ему франшизы Marvel о капитане Америка и "Миссия невыполнима", и блокбастер "Прибытие", номинированный на "Оскар" в 2016 году, — лента заработала в прокате $203,4 млн при бюджете $47 млн.