Гаджеты 50 минут назад

Сделка на $15 млрд: Huawei продает свой бренд бюджетных смартфонов

Huawei хочет продать почти все активы Honor, в частности бренд, научно-исследовательский потенциал и управление цепочкой поставок

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Китайский технологический гигант Huawei хочет продать свой бренд бюджетных смартфонов Honor за 100 млрд юаней, что эквивалентно $15,2 млрд, передает Reuters.

Как отмечает агентство, Honor планируют купить партнер Huawei Digital China и несколько инвестиционных компаний, которые поддерживаются правительством города Шяньчжень.

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По информации агентства, доля в Honor каждого покупателя составит 10 — 15%. Honor Terminal был зарегистрирован в апреле 2020 года и полностью принадлежит компании Huawei.

По словам источников, Huawei продаст почти все активы Honor, в частности бренд, научно-исследовательский потенциал и управление цепочкой поставок. Компания может заявить о продаже уже 15 ноября.

"Digital China является крупным дистрибьютором Honor в Китае, поэтому мы думаем, что это поможет ей сохранить свою долю рынка в Китае. Но его зарубежные операции могут оказаться затруднительными, поскольку политика США по выделению неясна, а огромная маркетинговая поддержка Huawei может отсутствовать", — рассказал директор по исследованиям компании Counterpoint, занимающейся исследованиями рынка Том Канг.

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В свою очередь, аналитик Минг-Чи Куо ранее заявлял, что если Huawei действительно продаст Honor, то последняя больше не будет подпадать под санкции Huawei в США.

После того, как СМИ сообщили о планах Huawei продать свое подразделение, акции Digital China, которые 10 ноября утром торговались почти на 1% выше, достигли максимального верхнего торгового лимита в 10% на уровне 31,68 юаня (4,80 доллара США).

После продажи Honor планирует сохранить большую часть своего менеджмента и более 7 тысяч сотрудников, а также выйти на биржу в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что компания Huawei ведет переговоры о продаже бренда смартфонов Honor с Digital China Group и другими претендентами.

Как известно, США включили Huawei в черный список и ввели против нее санкции в 2019 году.

Вашингтон считает компанию угрозой национальной безопасности и обвиняет ее в краже технологий и шпионаже за пользователями через оборудование для сетей 5G.

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