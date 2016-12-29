Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой актрисой в 2016-м году

Американская актриса Скарлетт Йоханссон стала самой "прибыльной" для киностудий актрисой в 2016 году — фильмы с ее участием собрали в мировом прокате свыше $1,2 млрд, пишет журнал Forbes.

Главным образом успех обусловлен ее участием в картине про супергероев из вселенной Marvel "Первый мститель: Противостояние", которая собрала в мировом прокате $1,15 млрд и является самым кассовым фильмом года, и съемках в фильме-мюзикле братьев Коэнов "Да здравствует Цезарь", сборы которого составили около $63 млн (в украинский прокат фильм не вышел).

Актеры Крис Эванс и Роберт Дауни-младший, также сыгравшие в "Первом мстителе", делят второе и третье место в рейтинге, при этом других фильмов с их участием в уходящем году не выходило.

Дальше в рейтинге следуют актеры, задействованные в супергеройском кино от конкурирующей комикс-студии DC, "Отряд самоубийц" (мировые сборы — $745 млн, в том числе в Украине — 74,9 млн грн) и "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" ($873 млн, в Украине -31,8 млн грн).

Марго Робби занимает четвертое место; помимо роли Харли Квинн из "Отряда самоубиц" на счету австралийской актрисы съемки в фильме "Тарзан. Легенда", заработавшем в прокате $357 млн (в Украине — 20 млн грн).

Американка Эми Адамс, кассовые сборы от фильмов с участием которой достигли $1,04 млрд, расположилась на пятой строчке. В прошлом году она сыграла возлюбленную Супермена Лоис Лейн, ученую-лингвиста в фильме про пришельцев "Прибытие" ($145 млн в мире, в Украине — фильм еще в прокате), а также снялась в независимом кино дизайнера Тома Форда "Под покровом ночи", который едва ли ждет кассовый успех, но который уже получил массу положительных отзывов от критиков.

Бен Аффлек и Генри Кэвилл, сыгравшие соответственно Бэтмена и Супермена, занимают шестое и седьмое места. Г.Кэвиллу для попадания в рейтинг хватило одной роли, тогда как Б.Аффлек, режиссер следующей картины про "Бэтмена", также появился в кино "Расплата", заработавшем в мире почти $150 млн (в Украине — 10,8 млн грн).

Неожиданный успех сравнительно малобюджетного супергеройского кино "Дэдпул" ($58 млн против $175 млн у "Отряда самоубийц" и по $250 млн у "Первого мстителя" и "Бэтмена против Супермена"), сборы которого составили $783 млн (в Украине — 52,9 млн грн), поднял на восьмую строчку канадца Райана Рейнолдса.

Единственной, кто попал в топ-10 не благодаря фильмам о супергероях, стала британка Фелисити Джонс, исполнившая главную роль в спиноффе космической саги "Изгой-один: Звездные войны. Истории". Его сборы уже превысили $615 млн (в Украине — 25,7 млн грн, фильм еще в кинотеатрах), и он до сих пор является самым популярным фильмом в американских кинотеатрах.

Десятую строчку занял Уилл Смит, кроме провалившейся в прокате драмы "Призрачная красота" (на данный момент сборы в Украине составляют 9,2 млн грн за первые два уик-энда в прокате) успевший в минувшем году сняться в "Отряде самоубийц" в роли главы отряда, наемника Дэдшота.

Самым кассовым украинским фильмом в 2016-м году стали "8 лучших свиданий" от студии "95 Квартал". Фильм пробыл в прокате 7 недель и собрал 34,4 млн грн. За это время фильм посмотрели более 500 тыс. зрителей.