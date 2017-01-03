Сколько будут стоить лекарства, подлежащие госрегулированию — проект документа Минздрава

03 января 2017, 17:06
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Минздрав Украины опубликовал проект реестра цен на лекарственные средства, подлежащие госрегулированию

Сколько будут стоить лекарства, подлежащие госрегулированию — проект документа Минздрава | Здоровье | Дело Увеличить картинку

Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 09 ноября 2016 № 862 "О государственном регулировании цен на лекарственные средства" Министерство охраны здоровья (Минздрав, МОЗ) Украины разработало и согласовало с Министерством экономического развития и торговли Украины приказ МОЗ Украины от 29 декабря 2016 № 1423 "Об утверждении Порядка расчета предельных оптово отпускных цен на лекарственные средства на основе референтных цен". Документ уже подан на на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В соответствии с требованиями вышеуказанного приказа ГП "Государственный экспертный центр МОЗ Украины" осуществило предварительный расчет предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства по перечню международных непатентованных названий лекарственных средств, согласно приложению к постановлению Кабинета Министров Украины от 9 ноября 2016 № 863 "О введении возмещения стоимости лекарственных средств".

Минздрав Украины опубликовал для ознакомления проект Реестра предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства, который вступит в силу после государственной регистрации Министерством юстиции Украины приказа Минздрава Украины от 29.12.2016 № 1423 "Об утверждении Порядка расчета предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства на основе референтных цен" и официального его опубликования.

По материалам: "Дело"
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Теги: здравоохранение , минздрав , лекарства , цены , госрегулирование

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Сколько будут стоить лекарства, подлежащие госрегулированию — проект документа Минздрава | Здоровье | Дело
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