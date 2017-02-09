"Слуга народа 2" ищет международных покупателей на кинорынке во время Берлинале

09 февраля 2017, 16:30
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Студия "Квартал 95" представит на Европейском кинорынке международным дистрибьюторам и байерам политическую комедию "Слуга народа 2". Фильм успешно прошел в украинском прокате в декабре, собрав кассу в 22,742 млн грн

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"В Берлине на крупнейшем Европейском кинорынке, который проходит во время международного кинофестиваля, пройдет показ фильма "Слуга народа 2", снятого студией "Квартал 95". Такие показы проходят с коммерческой целью — найти покупателя, так как их аудитория — международные дистрибьюторы, байеры, представители западных кинокомпаний. Показ помогли организовать Госкино Украины, Ассоциация киноиндустрии Украины и фонд Игоря Янковского "Инициатива ради будущего", которые на Берлинале отвечают за украинский стенд.

В свою очередь, студия "Квартал 95" поддержала инициативу коллег-кинематографистов и стала соорганизатором проведения Украинского приема.

Владимир Зеленский, совладелец студии "Квартал 95" и ее художественный руководитель, рассказал, что компания намерена развивать бренд "Слуга народа", так как видит в нем большой потенциал.

Политическую комедию "Слуга народа 2" показали в кинотеатрах Украины в декабре 2016 года, лента стала одним из рекордсменов украинского проката, собрав кассу в 22,742 млн грн.

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Теги: культура , снято в украине , кинофестиваль

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