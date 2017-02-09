"Слуга народа 2" ищет международных покупателей на кинорынке во время Берлинале

"В Берлине на крупнейшем Европейском кинорынке, который проходит во время международного кинофестиваля, пройдет показ фильма "Слуга народа 2", снятого студией "Квартал 95". Такие показы проходят с коммерческой целью — найти покупателя, так как их аудитория — международные дистрибьюторы, байеры, представители западных кинокомпаний. Показ помогли организовать Госкино Украины, Ассоциация киноиндустрии Украины и фонд Игоря Янковского "Инициатива ради будущего", которые на Берлинале отвечают за украинский стенд.

В свою очередь, студия "Квартал 95" поддержала инициативу коллег-кинематографистов и стала соорганизатором проведения Украинского приема.

Владимир Зеленский, совладелец студии "Квартал 95" и ее художественный руководитель, рассказал, что компания намерена развивать бренд "Слуга народа", так как видит в нем большой потенциал.

Политическую комедию "Слуга народа 2" показали в кинотеатрах Украины в декабре 2016 года, лента стала одним из рекордсменов украинского проката, собрав кассу в 22,742 млн грн.