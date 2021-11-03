Sony зафрахтовала три самолета для доставки в Великобританию почти 300 тонн PlayStation 5

Японская корпорация Sony зафрахтовала три самолета Boeing 747, чтобы удовлетворить рождественский спрос на игровые консоли PlayStation 5 в Великобритании. Рейсы акции "Santa Special" приземлились в аэропорту Хитроу.

По данным издания The Sun, всего было совершено три чартерные доставки — на прошлой неделе самолеты прибыли в понедельник и четверг, а рейс Korean Air Cargo KE9503 приземлился в понедельник, 1 ноября. Отмечается, что общая грузоподъемность самолетов составила 300 тонн.

Последний специальный грузовой рейс прибыл в Хитроу из Сеула, а первоначально взлетел из Тяньцзиня на северо-западе Китая. Самолет Boeing 747 компании Korean Air Cargo приземлился в 14:30 в Лондоне. Он был забит 50 практически полными поддонами с игровым оборудованием.

Отмечается также, что для перевозки PS5 из грузового узла аэропорта в распределительные центры по всей Великобритании потребовалось двенадцать фур. В каждый грузовик поместилось всего четыре поддона шириной три метра. При этом Sony планирует доставить еще два грузовых рейса с консолями до середины ноября.

"Идет феноменальная операция по снабжению британских полок PS5 на Рождество. Sony просто хочет порадовать фанатов после множества проблем с ее новым гаджетом и это беспрецедентная воздушная доставка. Каждый самолет может перевезти 100 тонн оборудования", — рассказал источник в Sony изданию.

Напомним, новое поколение игровых консолей PlayStation стало доступно в ноябре 2020 года, однако до сих устройство сложно купить. Всеми виной дефицит компьютерных микроэлементов, возникший из-за проблем с логистическими поставками и фактической монополией некоторых компаний на этом рынке.

Впрочем, это не помешало компании поставить рекорд по выручке в третьем квартале. За этот период компания продала 3,3 млн игровых консолей PlayStation 5 и теперь общее число реализованных консолей составляет 13,4 млн.

Выручка PlayStation составила $5,86 млрд, что является рекордным показателем третьего квартала для самой Sony и остальных игровых платформ. При этом выручка корпорации Sony за квартал составила $20,89 млрд. В годовом выражении этот показатель вырос на 15%. Операционная прибыль за год выросла на 26% и достигла $2,57 млрд долларов. При этом чистая прибыль выросла на 9%, до $1,94 млрд. На игровое подразделение приходится 27,2% от общей выручки и 26% от общей операционной прибыли.