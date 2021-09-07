Создана "ткань", которая может измерять частоту сердечных сокращений

Так называемые "нити углеродных нанотрубок" работают аналогично проводам в устройстве для мониторинга электрокардиограммы (ЭКГ), которое измеряет сердечный ритм для определения сердечных заболеваний, сообщает CNN. Но вместо того, чтобы наклеивать на кожу, их можно вшить в футболку или рубашку и носить, как обычную одежду.

Так утверждается в новом исследовании, проведенном в лаборатории инженерной школы Браунской школы Университета Райса.

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Вероятно, этот материал еще далек от того, чтобы широко использоваться в производстве, но рано или поздно он может помочь заменить громоздкие мониторы ЭКГ Холтера в медицинских учреждениях, а также часы для мониторинга сердечного ритма и нагрудные ремни для спортсменов, а также для других потенциальных применений.

"Еще одно интересное применение этой технологии заключается в том, что мы можем использовать их для военной формы следующего поколения", — сказала Лорен Тейлор, аспирантка Университета Райса и ведущий автор исследования. "Мы не только можем использовать этот материал для электродов ЭКГ, мы также можем использовать его в качестве антенн, чтобы отслеживать местонахождение военнослужащих".

По данным Gartner, мировые расходы на носимые устройства вырастут на 18% до $81,5 млрд в 2021 году и еще на 15% в 2022 году. Многие технологические компании вложили средства в создание аналогичных возможностей в устройствах — Apple Watch представила мониторинг сердечного ритма в 2018 году и добавила другие медицинские функции, а в 2019 году Google объявил о планах покупки FitBit, сделка по которому была завершена ранее в этом году.

Лаборатория Университета Райса впервые разработала волокно из углеродных нанотрубок в 2013 году и изучала его использование в медицинских процедурах, таких как кохлеарные имплантаты при потере слуха и для восстановления поврежденного сердца. Но в то время оригинальные волокна (шириной около 22 микрон) были слишком тонкими, чтобы их можно было использовать на стандартной швейной машине.

Для этой последней итерации исследователи работали с мастером по изготовлению веревок, чтобы сплести волокна вместе в материал, похожий на обычную швейную нить, который можно было вшить в одежду. В результате получилась "умная" рубашка с "мягкими, пригодными для носки, сухими датчиками для неинвазивного и непрерывного" мониторинга электрокардиограммы, говорится в исследовании.

По словам исследователей, с некоторыми изменениями одежда из этих волокон в конечном итоге сможет отслеживать и другие жизненно важные функции.

Однако "умные" рубашки не лишены полностью проводов. Волокна нанотрубок в рубашке подают сигналы на провода, находящиеся внизу, которые передают информацию через технологию Bluetooth на компьютер.