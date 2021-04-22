Создавать эмоции, которые можно надеть. Правила жизни дизайнера Анны Чибисовой

У любого человека в жизни есть право выбора. Главное — правильно им пользоваться. Можно идти по проторенной классической дорожке "школа-университет-работа-пенсия", а можно, уже будучи успешной бизнеследи, развернуть свою жизнь и с головой окунуться в любимое занятие детства и дарить радость окружающим — создавать эмоции, которые можно надеть.

Вот второй вариант — как раз об Анне Чибисовой, уроженке Харькова, которая после учебы в университете имени Ярослава Мудрого, стала успешным и авторитетным нотариусом, но в 2014 году, вместе со своей подругой детства, однокурсницей и коллегой по нотариату , Анжеликой Святаш, решила создать модный дом Maison d'Angelann, клиентами которого, спустя семь лет, стали селебритис и первые леди государств.

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Вещи бренда носят Катя Осадчая, Маша Ефросинина, Коко Роша, Хайди Клум, Бейонсе, Сара Джессика Паркер, Джессика Альба и дргуие Maison d'Angelann — единственный украинский бренд, который получил эксклюзивный контракт на пять лет по сотрудничеству с известной Gallery Lafayett, где размещается рядом с известными мировыми марками Alberta Ferretti и Giambattista Valli. Вещи дизайнеров также представлены в Монако, а также в мультибрендовом бутике в Сен-Тропе.

Последняя громкая новость — в марте частная семейная компания из ОАЭ The Gate Business Service инвестировала в бренд Анны 7 миллионов долларов. Это позволит бренду выйти и закрепиться на новых рынках сбыта.

О выборе профессии и мечте

У меня, единственного ребенка в семье, было насыщенное детство: школа с отличием, увлечение бальными танцами и живописью. После школы — университет, юридический факультет и дорога в жизнь — свое дело нотариуса. Еще будучи студенткой, я подрабатывала помощником нотариуса, поэтому долго размышлять не пришлось. Какое-то время казалось, что судьба предопределена и все будет так всегда. Но нет!

Все больше и больше внимания я уделяла своей давней страсти — дизайну одежды. В 2014 году родился Maison d'Angelann, который мы успешно презентовали и в Монако, и в Баку и в Дубае. И теперь готовы к новым многомиллионным инвестициям.

О ребрендинге и новых инвестициях

Более 6 лет мы трудились над созданием репутации одного из самых успешных модных брендов и в невероятно сложный период пандемии, мы не поддались панике. Мы сконцентрировали все свое внимание на улучшении качества тканей, лекал, увеличили размерный ряд и разнообразили палитру цветов нашей новой коллекции, тщательно подобрали команду профессионалов и все это дало невероятный результат!

На фоне бедственного положения многих наших коллег по цеху, наши продажи даже увеличились. А, с новой управляющей компанией и внушительными инвестициями, мы планируем еще больше укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, в Европе, а также покорить американский рынок.

О пандемии и трансформациях бизнеса

Очень горжусь тем, что в то время когда Victoria's Secret сообщили, что навсегда закрывают 250 магазинов в США и Канаде, наши объемы продаж выросли во время карантина. Мы работаем с премиум-сегментом и у нас отлично налажены онлайн-продажи по всему миру. За эти годы мы наработали обширную базу постоянных клиентов.

На карантине девушкам хочется порадовать себя красивой одеждой, которую можно надевать и дома, и примерить в ожидании лета.

Анна Чибисова "Постоянный и кропотливый поиск новых ниш для бренда и работа исключительно с профессионалами полностью себя оправдывают"

Наше производство вещей в Харькове не уменьшало свои мощности. Все швеи и другие сотрудники Maison d'Angelann строго соблюдают правила безопасности — носят защитные маски, используют антисептики и регулярно проводят санитарную обработку помещений.

Также мы обучали людей, чтобы в будущем предоставить им рабочие места на нашем производстве. Всегда готовы учить тех, у кого есть мотивация, fashion-бизнесу"

О новой коллекции

Коллекция задумывалась как универсальная — чтобы наши клиентки смогли собрать нужный образ, практически для любого случая и любой погоды! В ней есть потрясающее пальто из эко-меха, почти невесомые платья из розового bridal и шелкового сатина, которые сохранят свой безупречный вид на протяжении 4-5 лет и не утратят своей актуальности! Не обошлось и без платьев-футляров, ведь они идельно подчеркивающие женственность и утонченность.

Анна Чибисова "Девиз нашего творчества и бренда в том, что любая женщина может оставаться элегантной, женственной, яркой и нежной, независимо от ее профессии, возраста и рода деятельности"

В нашей новой круизной коллекции, которая будет представлена уже совсем скоро, 1 июля 2021 года, мы максимально использовали палитру красных цветов для вечерних выходов, потому что именно красный цвет является символом жизни, страсти и любви.

С ноября 2021 круизная коллекция бренда Maison d’Angelann будет представлена в лучших пятизвездочных отелях Майами, Мальдив и Сент Бартс. А пока все вещи можно приобрести на официальном сайте www.maisonangelann.com

О секретах вдохновения

Я постоянно учусь. Любая возможность для увеличения личностного роста будет мной использована — уж поверьте на слово. Я изучаю историю моды и стилей, интересуюсь биографиями выдающихся женщин, их влиянием на современный мир моды.

И конечно — кропотливый анализ. Я анализирую и результаты работы своей команды, и успехи или неудачи наших конкурентов, но все же решающий фактор это моя интуиция.

О выборе своего стиля

Loro Piana, Brunello, Cucinelli, Hermes, Chanel — все эти названия для меня не пустой звук, я давняя поклонница этих домов моды. Но любви к бренду мало. Нужно внимательно подходить к аксессуарам, цветам и текстурам. Например, в летний зной я предпочту лен или выберу легкие летящие ткани. Они дают ощущение абсолютного комфорта, но и позволяют мне чувствовать себя красивой и утонченной.

Признаюсь, в моем гардеробе много летящих платьев Maison d’AngelAnn, без которых просто невозможно существовать в Дубаи, где я провожу большинство времени. Платья-халаты с запахом в пудровых тонах и с легким цветочным принтом, идеально смотрятся как на пляжах так и в деловых центрах. А вечер — это платье-футляр и шпильки!

О поклонницах

В моем Instagram — почти 700 тысяч подписчиков. Эта цифра одновременно и льстит и тонизирует. Я постоянно выкладывают там самые яркие фото и комментарии моих подписчиц лишь убеждают меня, что я на правильном пути. Теплые искренние отзывы всегда очень вдохновляют творить еще, быть полезной для людей.

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О местах силы и вдохновения

Я живу, там где работаю. Зимой это Дубаи, весной и осенью это Париж. Согласитесь,было бы странно быть модельером и не жить в Париже — этот город умеет вдохновлять и позволяет заводить нужные связи и опыт. На лето я уезжаю в Лос Анжелес. Беверли Хиллз и в общем Калифорния — это рай в прямом смысле этого слова!

Но вот для майского отдыха я всегда советую Дубаи и Мальдивские острова. Здесь без вариантов!