Спокойствие сильного: тест-драйв Porsche Cayenne S Coupe

Спокойствие — это, казалось бы, совсем не то, что приходит на ум при первом взгляде на этот оранжевый снаряд. Ощерившийся огромными воздухозаборниками передний бампер недвусмысленно намекает на скрытую мощь. Она словно струится сквозь эти пластиковые забрала, а открой капот — станет видна невооруженным глазом. На Cayenne S Coupe бензиновый битурбомотор V6 выдает 440 л. с. Это, конечно, не бешеный Cayenne Turbo Coupe с его 550-сильным V8, но и не базовая версия на 340 "лошадей". Разгон до 100 км/ч всего за 5 секунд.

И, тем не менее, — спокойствие. Именно это слово произнесла моя знакомая после недолгой поездки со мной в Porsche Cayenne Coupe S. Проведя в общении с машиной несколько дней, я склонен согласиться с таким вердиктом. И вот почему.

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Обшитые алькантарой руль и передние стойки, чудесные в своем профилированном великолепии анатомические сиденья, огромный тачскрин на передней панели, открывающий водителю массу возможностей сконфигурировать машину сообразно собственным предпочтениям... Кажется, что в этом обособленном уютном мирке даже микроклимат какой-то необычный, даром что через дефлекторы в салон дует тот же киевский воздух, что и у соседей по транспортному потоку.

Попадая в салон Cayenne Coupe S, уже через минуту начинаешь ощущать то самое спокойствие, которое снимает любой стресс. Релаксация и эмоциональная перезагрузка, ускоренная звучанием любимой музыки через динамики высококлассной штатной аудиосистемы, возвращает к активной жизни. Даже если до этого ты, добиваясь выгодных условий по многомиллионному контракту, основательно подсадил свою батарейку.

Вообще, быть спокойным — прерогатива владельцев Cayenne Coupe. Эдакая бесплатная опция, поставляемая вместе с автомобилем. Porsche выпустил оспортивленный купеобразный кроссовер много позже своих конкурентов? Да ладно, это довод из арсенала диванных экспертов, которые за рулем обычного Cayenne не ездили, а потому и близко не представляют, каким быстрым и филигранно точным может быть этот автомобиль в затычных поворотах.

И именно сейчас, когда в третьем поколении Porsche Cayenne стал еще спортивнее, наступил оптимальный момент для выпуска имиджевой купейной версии, ставшей связующей ниточкой к тотемному Porsche 911. Увеличенный наклон лобового стекла, заниженная крыша, чуть-чуть удлинившийся задний свес и слегка раздувшиеся задние крылья — всего несколькими штрихами создан образ, лишенный какой-либо недосказанности и вызывающий прямые ассоциации с "девять один один". И как вишенка на торте — приготовленный специально для Cayenne Coupe активный спойлер на задней двери, который автоматически поднимается на скорости 90 км/ч для увеличения прижимной силы.

Тот, кто скажет, что все это не стоит переплаты на 20% по сравнению с исходным кроссовером, наверняка не сравнивал их прайс-листы. А иначе бы знал, что комплектация Cayenne Coupe богаче и по умолчанию включает многое из того, что для обычного Cayenne предлагается в виде опций. А поскольку, как вы понимаете, Porsche Cayenne у нас никто не покупает "пустым", то переплаты, считай, и нет.

В остальном же по технике и оснащению Cayenne и Cayenne Coupe близнецы. Тот же набор моторов, та же фирменная полноприводная трансмиссия PTM с активным межосевым дифференциалом, те же адаптивные амортизаторы.

Конечно, заниженная крыша не могла не сказаться на запасе места на втором ряду. Но туда за время теста я так и не попал, потому что, примеряя Cayenne Coupe S на себя, понимаю, что на его заднем сиденье никогда не окажусь. Ну а мои условные попутчики вряд ли стали бы жаловаться на недостаточный простор, ведь по сравнению с обычным Cayenne кресла здесь установлены на 30 мм ниже, а сверху — стандартная для любой версии Cayenne Coupe стеклянная панорамная крыша. Подпирать головой небо — это ведь совсем не то что непрозрачный потолок.

Багажник тоже уменьшился. Но не намного. Сюда спокойно влезает пара больших дорожных сумок, а большего и не надо людям, которые привыкли решать возникающие в пути бытовые вопросы с помощью кредитной карты, а не взятого с собой скарба.

Спокойствие, но уже другого рода, испытываешь и оставшись с автомобилем один на один. В том, что Cayenne Coupe быстр, убеждаешься после первого же разгона в режиме "педаль в пол". Но вот насколько быстр, можно прочувствовать, только отключив систему стабилизации PSM и переведя мехатронное шасси в самый хардкоровый режим Sport Plus. О, это упоительное ощущение свободы ото всех электронных ошейников и одновременно полноценного единения с машиной! Что-то фантастическое есть в том, как легко и грациозно ведет себя в скольжении эта 440-сильная двухтонная машина, насколько понятна и отзывчива она в реакциях.

И опциональные 22-дюймовые колеса на низкопрофильной резине, вынуждающие осторожничать на брусчатке и трамвайных колеях, здесь в самый раз. Потому что на крутом повороте держат, держат и держат. И даже когда начинают плыть, оставляют водителю уйму времени на принятие решения: скользить дальше или снизить скорость. При должном водительском навыке для владельца Porsche Cayenne Coupe S подобная эмоциональная разрядка — упражнение из разряда strongly recommended.

От финальных рекомендаций по выбору между Cayenne и Cayenne Coupe я, пожалуй, воздержусь, потому что обе машины, будучи братьями по поршевской крови, упоительно хороши. Да и поездив на Cayenne Coupe S, я в полной мере ощутил на себе излучаемое этим автомобилем спокойствие сильного, наделяющее тебя способностью не навязывать свое мнение, а просто жить, следуя собственным идеалам.

Вадим Добровольский, фото Константин Мельницкий