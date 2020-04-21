Стартовал онлайн-фестиваль европейского кино 2020: 8 хитов бесплатно и без регистрации

Лучшие образцы европейского кино предлагают организаторы Первого онлайн-фестиваля европейского кино 2020, который стартовал сегодня, 21 апреля, и продлиться до 27 апреля. В программе представлены 8 кинохитов — триумфаторов мировых фестивалей, демонстрирующих разнообразие Европы и ее граждан.

Все фильмы можно смотреть бесплатно и без регистрации на сайте фестиваля.

Фестиваль проходит при поддержке представительства Европейского Союза в Украине.

В программе :

: "Чемпионы" (Испания)

"Холодная война" (Польша, Великобритания,Франция)

"Великая красота" (Италия, Франция)

"В моей комнате" (Италия, Германия)

"Малыш Джо" (Австрия, Великобритания, Германия)

"Франц" (Франция, Германия)

"Анджело" (Австрия, Люксембург)

"Король бельгийцев" (Бельгия, Нидерланды, Болгария)

Короткий анонс перед каждым фильмом дают кинокритики Александр Гусев и Анна Дацюк. А также на сайте фестиваля можно проверить свои знания о представленных лентах, поучаствовав в викторине с призами (флешки, кепки и футболки), которую проводит викторина "Евроквиз" .

Организаторы фестиваля — компания Arthouse Traffic совместно с европейскими культурными институтами — призывают провести с пользой время на карантине, привоединившись к бесплатным просмотрам качественного европейского кино, получать удовольствие, делиться впечатлениями.

Европейский Союз выделяет Украине 190 млн евро на борьбу с распространением коронавируса и призывает всех соблюдать правила карантина., напоминает Arthouse Traffic.

"Чемпионы"

Испания

Режиссер Хавьер Фессер

Испанская комедия получила на родине 11 номинаций на национальную премию "Гойя".

Главный герой ленты — приговоренный к общественным работам тренер по баскетболу, который получает задание сделать чемпионов из команды людей с ментальными нарушениями.

Фильм также доступен для просмотра людям с нарушением зрения, для этого необходимо выбрать соответствующую дорожку в плеере на сайте.

"Холодная война"

Польша, Великобритания,Франция

Режиссер Павел Павликовский

Польская мелодрама — лучший фильм 2018 года по версии Европейской киноакадемии и трехкратный номинант премии "Оскар". Мировая премьера "Холодной войны" состоялась на Каннском кинофестивале, где фильм был отмечен премией за лучшую режиссуру.

В основе сюжета — страстная история любви между двумя людьми разного происхождения и характера, которые абсолютно несовместимы, и все же тянутся друг к другу. События ленты разворачиваются на фоне холодной войны 1950-х годов в Польше, Берлине, Югославии и Париже.

"В моей комнате"

Италия, Германия

Режиссер Ульрих Келер

Премьера фильма прошла в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. На Берлинале драма получила Серебряного медведя.

Главный герой ленты — фрилансер, у которого мало денег, но много свободного времени. Однажды он просыпается и понимает, что человечество исчезло с лица земли.

"Малыш Джо"

Австрия, Великобритания, Германия

Режиссер Джессика Хауснер

Научно-фантастическая драма снята в лучших традициях сериала "Черное зеркало". Она рассказывает о корпорации, которая занимается выведением новых видов растений.

Актриса Эмиля Бичем, сыгравшая главную героиню, была отмечена премией Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

"Франц"

Франция, Германия

Режиссер Франсуа Озон

Ретро-мелодрама "Франц" режиссера Франсуа Озона двукратного номинанта Канн — это римейк "Недопетой колыбельной" Эрнста Любича, антивоенного фильма начала 1930-х.

События ленты происходят после окончания Первой мировой. Немка ежедневно приходит на могилу своего жениха, погибшего на войне. Однажды она видит француза, который тоже принес цветы на могилу ее возлюбленного.

"Анджело"

Австрия, Люксембург

Режиссер Маркус Шляйнцер

Историческая драма, события которой происходят в Вене начала XVIII века, рассказывает о судьбе африканского мальчика-раба. Он попадает под опеку графини,которая решает крестить его и дать образование.

Одну из главных ролей в фильме исполнила звезда итальянского кино Альба Рорвахер ( "Счастливый Лазарь", "Идеальные незнакомцы").

"Король бельгийцев"

Бельгия, Нидерланды, Болгария

Режиссеры Петер Бросенс, Джессика Хоуп Вудворт

Номинация в категории Лучшая комедия по версии Европейской киноакадемии, Гран-при Одесского международного кинофестиваля.

Трагикомическое роуд-муви отправляет в путешествие короля Бельгии. Ему придется возвращаться из Турции домой по суше через все балканские границы.

"Великая красота"

Италия, Франция

Режиссер Паоло Соррентино

Трагикомедия "Великая красота" является лауреатом премий "Оскар" и "Золотой глобус" за лучший международный фильм.

Эта лента — признание в любви к Риму. Его главный герой, апатичный и разочарованный 65-летний писатель и журналист, наблюдает за светской жизнью в роскошной атмосфере римского лета.