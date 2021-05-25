Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality

3 июня на конференции Cybersafe 2021. new reality 12 лучших экспертов по кибербезопасности из "Датагруп", "PwC Украина", Octava Defence и других топовых компаний поделятся новыми инструментами защиты информации в условиях удаленной работы и расскажут, как предотвратить утечку данных и защитить себя от финансовых и репутационных потерь.

Подробности: https://cybersafe.delo.ua/

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Среди спикеров: старший менеджер "PwC Украина" Антон Цешнатий, сооснователь школы этичных хакеров Cyber School и компании Cyber Unit Егор Аушев, директор по развитию бизнеса UCloud Данил Белов, ведущий специалист по решениям безопасности компании "Датагруп" Александр Черноус, директор по кибербезопасности "Киевстар" Юрий Прокопенко и еще 8+ экспертов по кибербезопасности.

Вы узнаете:

Стоит ли отдавать вопрос информационной безопасности на аутсорс или лучше иметь собственную команду специалистов . О плюсах, минусах и цене вопроса каждого решения расскажет руководитель подразделения инженеров по кибербезопасности в компании ЕРАМ Виталий Балашов.

Какие топ-5 элементов кибербезопасности стоит регулярно контролировать , чтобы выжить в следующие шесть месяцев пандемии. Ими поделится Senior Cybersecurity Professional Bert Heitink.

О современных видах атак на локальные и облачные инфраструктуры. О них расскажет эксперт по облачным сервисам Microsoft, AZURE Sure Step Ambassador группы компаний МУК Евгений Митюк.

Как объединить людей, процессы и технологии для постоянного мониторинга и улучшения состояния безопасности . Опытом Octava Defence и "ЛИГА:ЗАКОН" поделятся СОО SOC Octava Defence Александр Волощук и BDM компании Алексей Севонькин.

Также в формате панельной дискуссии эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия.

Опыт экспертов конференции Cybersafe будет полезен владельцам и СЕО компаний, IT-директорам, независимым консультантам, PR-специалистам и маркетологам — всем, кто хочет защитить профессиональную информацию.

Ежегодно к конференции Cybersafe присоединяется более 1000 участников онлайн и свыше 200 офлайн.

В этом году мероприятие также состоится в двух форматах. Участники офлайн-формата смогут получить опыт экспертов в комфортном зале Inveria Event Space, обсудить нетривиальные вызовы в сфере информационной безопасности во время нетворкинга и получить доступ к месячному курсу "Основы кибербезопасности" от Cisco.

Приобрести билеты можно на сайте https://cybersafe.delo.ua/

До 29 мая действует специальная цена.

На все вопросы о мероприятии ответит персональный менеджер по телефону +38 (067) 223 01 79 или email: m.titarenko@ekonomika.ua

Главные партнеры — оператор кибербезопасности Octava Defence и компания "Датагруп".

Организаторы:

Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят крупнейшие издания: лидер делового контента Delo.ua, онлайн-медиа о PR и маркетинге MMR.ua, дайджест деловой женщины Womo.ua и журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Также ежегодно компания проводит около 20 бизнес-мероприятий, среди которых: большой фестиваль для малого и среднего бизнеса Get Business Festival, обзор трендов в PR-отрасли PR-марафон, опыт деловых женщин She Congress, стратегии и опыт изменений от лидеров крупного бизнеса Business Wisdom Summit и другие.