Стриминговый сервис HBO Max может появиться в Украине уже в 2022 году

Стриминговый сервис HBO Max станет доступным в Восточной Европе в 2022 году, однако перед этим его запустят в северном регионе и Испании.

Об этом в рамках Series Mania, который проходит во Франции, заявили президент WarnerMedia по Европе, Ближнему Востоку и Африке (EMEA), а также Азии (кроме Китая) Прия Догра и генеральный менеджер HBO Max EMEA Кристина Сулебакк.

Они отметили, что уже в этом году сервис будет доступен в Северной Европе и Испании. Португалия, а также страны Центральной и Восточной Европе получать доступ к HBO Max в 2022 году.

К тому моменту, по словам Догра, HBO Max будет работать на всех 20 европейских территориях, где компания в настоящее время присутствует. На нескольких крупнейших территориях Европы (Великобритания, Германия, Италия и Франция) у HBO нет автономных сервисов. Вместо этого компания выдает лицензии на свой контент местным партнерам по платному телевидению. Догра также подчеркнула, что хоть Европа является сложным рынком, она остается для них "огромным приоритетом".

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В настоящее время HBO Max доступен в США и на 39 территориях Латинской Америки и Карибского бассейна. После европейского расширения WarnerMedia планирует запустить HBO Max "поэтапно" по всему миру.

Кроме того, представители сервиса отметили, что на данный момент HBO Max доступен 67.5 миллионам подписчиков по всему миру. После европейской экспансии сервис планирует выйти на показатель в 120-150 миллионов человек.

Напомним, аудитория стримингового сервиса Netflix в четвертом квартале 2020 года увеличилась на 8,5 млн подписчиков и во всем мире достигла показателя в 203,7 млн человек. Таким образом, гигант обошел все прогнозы не только по общей выручке, но и по увеличению количества пользователей.