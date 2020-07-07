Lifestyle 40 минут назад

Студия "Квартал 95" снимет сериал об олигархе и его внебрачной дочери для канала "Украина"

В Киеве начались съемки мелодрамы "18-летний олигарх" от студии "Квартал 95". Это первая часть четырех серийной комедийной мелодрамы. Сериал покажут на телеканале "Украина"

Члены съемочной группы сериала "18-летний олигарх" Члены съемочной группы сериала "18-летний олигарх"
Члены съемочной группы сериала "18-летний олигарх"

В Киеве стартовали съемки 4-серийной комедийной мелодрамы от студии "Квартал 95" — "18-летний олигарх". Это первый из четырех телефильмов, которые Студия снимает для канала "Украина" в 2020 году.

Снимать сериал будут в Киеве и Киевской области.

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Главній герой сериала  -  45-летний олигарх, жизнь которого рушится после того, как он узнает об измене жены и серьёзных проблемах со здоровьем. И он решает передать свою компанию и имущество наследнице  -  внебрачной 18-летней дочери.

Правда он ее никогда не видел. А его дочь, как оказалось, живет в глуши, в маленьком селе. У главного героя есть месяц, чтобы установить контакт с наследницей и не дать бизнесу попасть в чужие руки.

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Весь цикл из четырех телефильмов снимет один режиссер — Андрей Силкин. Он снял "Семья на год" — первый сериал студии "Квартал 95" для "Украины". Сценарий написал Александр Щур, однин из авторов сценария комедии "Я, ты, он, она". 

Главные роли исполняют Ирина Гришак и Иван Оганесян, который специально для роли олигарха отрастил бороду. Также в сериале играют Лилия Ребрик, Екатерина Гулякова, Дмитрий Сарансков.

Продюсеры — Борис Шефир, Валерия Ткачук, Сергей Демидов, Александр Божков, Виктория Корогод, Наталия Стрибук.

Наталья Стрибук, главный продюсер департамента киносериального производства телеканала "Украина", так прокомментировала появление комедийной мелодрамы на телеканале: "Серию комедийных мелодрам мы задумали с коллегами из студии "Квартал 95" еще в прошлом году — бросили пробный шар — фильм "Семья на год", который более, чем оправдал наши ожидания. Так что теперь, уже понимая, как реагирует наш зритель на более легкий жанр в эфире телеканала, с вдохновением начали работу над следующими историями.

18-летний олигархПо традиции в первый съемочный день "18-летний олигарх" режиссер вместе с членами группы разбили на счастье тарелку.  

18-летний олигархНа съемочной площадке сериала "18-летний олигарх"

На съемочной площадке сериала "18-летний олигарх"Съемочная группа сериала "18-летний олигарх"

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