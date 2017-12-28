Терапия для перфекционистов: о комедии "Очень плохие мамочки 2"

Ожидаемое продолжение

Оригинальная комедия Джона Лукаса и Скотта Мура "Очень плохие мамочки", посвященная трем подругам (Мила Кунис, Кристен Белл, Кэтрин Хан), которые с трудом справляются с вызовами материнства, вышла в мировой кинопрокат летом 2016 года и достаточно неожиданно собрала почти 184 млн. долларов при скромном бюджете в 20 млн.

Подобный результат подтолкнул продюсеров ленты спешно "ковать" горячее кинематографическое "железо". И уже этой осенью они предложили продолжение истории привлекательных своим реалистичным несовершенством героинь.

Оригинальное название новой ленты "А Bad Moms Christmas" можно перевести, как "Рождество плохих мамочек", что недвусмысленно намекает на праздничные декорации, в которых будут происходить события. Если первая часть ленты была посвящена тому, как матери борются с завышенными социальными требованиями к ним, связанными в первую очередь со школой и образованием детей, то теперь борьба переходит на территорию "святая святых" — новогодних праздников.

При этом в США "рождественскую" историю авторы выпустили еще ноябре, чтобы заранее примирить зрителей с предстоящими ужасами праздничной готовки-подготовки. Пока что мировая касса фильма с производственным бюджетом в 28 млн. долларов составила 126 млн, что можно оценить, как успех.

Дочки-матери

"Очень плохие мамочки 2" сделаны, не мудрствуя лукаво, по доказавшим свою эффективность лекалам прошлогодней ленты. Авторы особо не скрывают схематизм сюжета, наоборот — открыто презентуют его. Фильм начинается с того, что разведенная мать двоих детей Эми (Мила Кунис) признается зрителям, что провалила празднование Рождества для семьи. А дальше следуют красочные иллюстрации того, как именно это случилось. Причем этапы непростой рождественской подготовки представлены день за днем, почти как в отрывном календаре.

Если в первом фильме героини вынуждены были справляться с давлением общества, которое определяло критерии их образцового поведения, то теперь антагонистами оказываются их собственные матери в исполнении Кристин Барански, Шерил Хайнс и Сьюзен Сарандон. Только вот влияют на душевное спокойствие и жизнь дочерей они намного более интимным образом: дотошным контролем, удушающей опекой или, неожиданно наоборот, тотальной невнимательностью к ним.

Наличие подобного контрапункта (сюжетной линии, которая, на первый взгляд, противоречит неоднократно повторенной главной идее фильма), необходимо авторам для того, чтобы "уравновесить" происходящие события и дополнительно подчеркнуть мысль о том, что всего нужно в меру. Общий знаменатель "Очень плохих мамочек 2" предполагает, что в истории не должно быть ни "очень хороших", ни "очень плохих".

Богаче и раскованнее

Удивительный парадокс картины, в которой родители учатся смирению у детей, а усредненность и размеренность представлены идеалом, к которому следует стремиться (но тоже, без особого рвения), заключается в том, что к подобным выводам подталкивает фильм, во многом лишенный этих достойных качеств. Такова природа ленты-продолжения, которая, чувствуя потребность "выделиться" на фоне оригинала, делает все громче, размашистее, демонстративнее и грубее.

К примеру, рисковые шутки про мужской член, которые в "Очень плохих мамочках" были представлены иносказательно, в новой версии носят буквальный (и практически "осязаемый") характер. А размах столкновения матерей с матерями приобретает отчасти ирреальный оттенок, поскольку не всегда вяжется с "приземленными" образами главных героинь.

В этом, пожалуй, заключается главная угроза целостности фильма — сталкивая "экстремальное" и "буднично-бытовое", авторы теряют в реализме и переводят историю на территорию клише семейных и рождественских комедий. Впрочем, эта трещина сомнения не раскалывает ленту. Она сохраняет достойную эмоциональную достоверность благодаря дельному актерскому ансамблю, который способен вызывать и громкий смех, и мягкую улыбку, и растроганную слезу.