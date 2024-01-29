Технології краси - новий революційний прилад AirLight Pro

У січні 2024 року на виставці CES, що проходила у Лас-Вегасі, L'Oréal представила революційний прилад нового покоління для сушіння волосся AirLight Pro

L'Oréal у партнерстві зі стартапом Zuvi розробили та випустили на ринок прилад для сушіння волосся нового покоління AirLight Pro для професіоналів краси (салонних майстрів), який фокусується на догляді за волоссям за допомогою проривних технологій. Згодом прилад стане доступний для споживачів по всьому світу.

AirLight Pro використовує поєднання технологій інфрачервоного світла та вітряного потоку, роблячи волосся візуально більш гладким і зволоженим, а також прискорюючи сушіння завдяки оптимізованому потоку тепла для різних типів волосся та зменшенню споживання енергії на 31ִ%.

На відміну від звичайних нагрівальних фенів AirLight Pro обладнаний спеціальним високошвидкісним двигуном і запатентованою інфрачервоною технологією, призначеною для швидкого сушіння волосся без надмірного нагрівання. Адаптується до потреб кожного окремого користувача. Апаратне забезпечення, програмне забезпечення та застосунок працюють безперебійно, щоб кожен користувач міг налаштувати параметри відповідно до своїх індивідуальних потреб.

«Протягом 115 років L'Oréal використовує науку для впровадження інновацій та надання споживачам незабутніх вражень від краси, які відповідають їх індивідуальним потребам. Завдяки AirLight Pro у партнерстві із Zuvi ми доводимо, що технології можуть підвищити ефективність косметичних процедур, задовольняючи різноманітні потреби та зменшуючи вплив на навколишнє середовище. Це майбутнє краси, яке ми прагнемо створити», - Генеральний директор L'Oréal Ніколас Ієронімус.

Не вперше L'Oréal дивує світ технологічними девайсами та сучасними рішеннями, які змінюють уявлення в сфері краси.

На минулорічній виставці споживчої електроніки CES було презентовано портативний, надточний, комп'ютеризований прилад HAPTA ─ перший у світі ручний cмартаплікатор для нанесення макіяжу, розроблений для людей з порушенням дрібної моторики рук. Він поєднує інтелектуальне керування рухом та налаштовуваних насадок, які забезпечують ширший діапазон рухів, просте відкривання продукту та точність нанесення, якої інакше важко домогтись. Смартаплікатор для нанесення макіяжу HAPTA, розроблений Lancôme на допомогу жінкам з обмеженою рухливістю рук, увійшов до списку найкращих винаходів 2023 року за версією TIME (TIME Best Inventions 2023) у категорії «Доступність».

У 2021 році L'Oréal представила світу, пристрій L’Oréal Water Saver - систему для професійного та домашнього догляду за волоссям, що була створена у партнерстві з технологічним інкубатором L'Oréal зі швейцарською компанією Gjosa.

Він виявився приголомшливо ефективним – настільки, що його включили в перелік кращих винаходів TIME 100 в 2021. L'Oréal Water Saver знижує споживання води до 69%. Він трансформує традиційну процедуру миття, поєднавши потужну технологію оптимізації водоспоживання із використанням спеціально розроблених засобів для догляду за волоссям від L'Oréal Professionnel і Kerastase, що надходять безпосередньо до потоку води, якою миють волосся. Краплі води рівномірно розподіляються у потоці та наштовхуються одна на одну у заданому напрямку.

Девайс вже предаставлений у деяких салонах краси в Україні. А у найближчі декілька років, за очікуванням, L'Oréal Water Saver з'явиться в тисячах салонів краси, що потенційно забезпечить значну економію води — до чотирьох з половиною мільярдів літрів води на рік.