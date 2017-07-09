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Топ-10 самых кассовых фильмов в Украине

09 июля 2017, 11:00
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"Пираты Карибского моря: Месть Салазара" установили рекорд по сборам в гривневом эквиваленте за всю историю кинопроката Украины

Топ-10 самых кассовых фильмов в Украине | Культура | Дело Увеличить картинку

Судя по всему, этот год подарил нам нового лидера кинопроката — им стал фильм Хоакима Роннинга и Эспена Сандберга,"Пираты Карибского моря: Месть Салазара".

На конец июня (5 недель в прокате) фильм собрал рекордные 94 млн грн и уверенно держится на верхней строчке рейтинга. "Пиратов" посмотрели 1,2 млн украинских зрителей.

Но если рассматривать сборы в долларовом эквиваленте, то "Пираты" пока еще не смогли побить "Аватар" 2009 года режиссера Джеймса Кэмерона:

"Пираты Карибского моря: Месть Салазара" — 94,9 млн грн ($3,6 млн);
"Аватар" — 69,6 млн грн ($1,2 млн).

Топ-10 лидеров украинского кинопроката за первые 6 месяцев 2017 года:

1. "Пираты Карибского моря: Месть Салазара" / Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales — 94 млн грн.

2. "Стражи галактики 2" — 66 млн грн;

3. "Форсаж 8" — 63,4 млн грн;

4. "Бэби-Босс" — 47,7 млн грн;

5. "На пятьдесять оттенков темнее" — 43,2 млн грн;

6. "Красавица и Чудовище" — 42,4 млн грн;

7. "Мумия" — 42,3 млн грн;

8. "Кредо убийцы" — 39,6 млн грн;

9. "Логан" — 37 млн грн;

10. "Конг: Остров Черепа" — 34,5 млн грн.

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Теги: кино , фильмы , рейтинг

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Топ-10 самых кассовых фильмов в Украине | Культура | Дело
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