Образование и карьера 40 минут назад

Елена Деревянко: ТОП-5 навыков, которые должен иметь профи в PR и управлении репутацией

Ученый-практик в сфере reputation management Елена Деревянко назвала 5 навыков будущего в сфере PR и управления репутацией

Елена Деревянко: ТОП-5 навыков, которые должен иметь профи в PR и управлении репутацией Елена Деревянко: ТОП-5 навыков, которые должен иметь профи в PR и управлении репутацией

Профессионалы в сфере PR и репутационного менеджмента будут востребованы всегда, а новые условия взаимодействия разнопрофильных организаций с обществом лишь повышают ценность таких специалистов. Так считает Елена Деревянко, вице-президент и партнер одного из первых украинских агентств полного цикла PR-Service, ученый-репутационщик с научными степенями в области экономики и политики, о чем она рассказала в интервью на портале Marketing Media Review.

Елена Деревянко отметила, что управление репутацией актуально с древнейших времен, и всегда "были в цене люди, умеющие производить хорошее впечатление о себе и своем деле на нужных людей". Эти навыки не утрачивают актуальности.

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Профессия и требования к специалистам в сфере PR и reputation management постоянно трансформируются под влиянием технологического уклада, а для построения успешной карьеры в этой сфере в будущем Елена Деревянко назвала такие навыки, как:

  • высокая скорость принятия качественных решений;
  • умение самостоятельно создавать разные виды контента пристойного уровня;
  • способность справляться с большими массивами информации без потери фокуса внимания;
  • понимание правовых основ функционирования медиа и защиты персональных данных;
  • умение с честью выходить из сложных этических ситуаций;
  • "ясномыслие", то есть здравый смысл и умение видеть подноготную тех или иных процессов и явлений".

"Как видите, в перечне нет стандартных терминов вроде SMM, умения использовать искусственный интеллект. Это немножко о другом — о понимании контекста, об организации работы и качестве жизни. Для меня PR-профи — это тот, кто собирает воедино репутационный пазл, видит неочевидные взаимосвязи. То есть "компетист" из перечня профессий будущего. В этом понимании менеджеры репутаций всегда останутся элитой", — отметила Елена, рассуждая о будущем профессии.

Кроме того, эксперт напомнила: ранее появление соцсетей создало у многих заказчиков иллюзию возможности прямого общения с людьми, прогнозировали закат посредников — журналистов и СМИ, а вместе с ними исчезновение профессий в сфере PR и reputation management. В это время были сокращены специалисты соответствующего профиля в бизнесе, государственном управлении и политике, а также бюджеты на коммуникационные активности. Но уже сейчас PR-индустрия пережила своеобразный Ренессанс — в обществе постепенно приходит осознание необходимости профессионального подхода.

"Сегодня мы видим, с одной стороны, углубление специализации. Media relations, SMM, CSR/ESG, event management, IR, GR, внутренний PR, антикризисные коммуникации, персональный брендинг представляют собой отдельные вполне полноценные виды профессиональной деятельности. Точно так же формируются отдельные комьюнити специалистов по корпоративному и политическому пиару, пиар-сопровождению деятельности NGO и социального предпринимательства, работе в шоу-бизнесе и так далее. А с другой стороны, все более тесную интеграцию PR, маркетинга, HR и, по сути, всех бизнес-процессов в рамках парадигмы репутационно-ориентированной и репутационно-центрической экономики", — так Елена Деревянко охарактеризовала главные тенденции развития PR-индустрии. Она отметила, что сейчас появляются новые технологии, платформы и каналы коммуникаций, что приведет к более глубокой специализации в отрасли и одновременно к росту профессионального сообщества: "Такую массовость можно только приветствовать, поскольку она отражает значение индустрии в социуме", — говорит Елена Деревянко.

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