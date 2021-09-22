Образование и карьера 1 час назад

Топ-7 инсайтов конференции Marketing & Sales Management в IT

Гости мероприятия узнали о последних разработках в маркетинге и сейлз-менеджменте, пообщались с собственниками ІТ и инновационного бизнеса, которые готовы инвестировать в новые проекты, а также увидели интерактивную выставку

Топ-7 инсайтов конференции Marketing & Sales Management в IT Топ-7 инсайтов конференции Marketing & Sales Management в IT

Дроны, роботы, голограммы и многое другое — индустрия IT и инноваций не отдыхает даже в выходные дни. В субботу, 18 сентября, Европейская ассоциация программной инженерии провела EASE Business Day, посвященный Marketing & Sales Management в IT. Гости мероприятия узнали о последних разработках в маркетинге и сейлз-менеджменте, пообщались с собственниками ІТ и инновационного бизнеса, которые готовы инвестировать в новые проекты, а также увидели интерактивную выставку. 

"Наша конференция — это all-inclusive. Мы не только рассказываем о софте, мы показываем инновационные технологии в деле; мы не только делимся своими проектами, но и предлагаем сразу применить полученные знания на практике. Инсайты, кейсы, новые знания, нетворкинг, выставка и многое другое — это способ показать, что в Украине есть крутые мегатехнологичные проекты. Благодаря таким встречам мы развиваемся и стараемся продемонстрировать всю силу и мощь украинских разработчиков", — рассказывает CEO "Европейской ассоциации программной инженерии" EASE Любовь Мочалова.

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Своей экспертизой с аудиторией конференции поделились нишевые спикеры индустрии:

— Алексей Хохлов (GOMARKETING)
— Владислав Савченко (EASE)
— Вадим Марценко (Martsenko Sales)
— Виктор Забоенко (SAGA Development)
— Юрий Гладкий (Grape)
— Эвелина Комарницкая (Ukrainian Startup Fund)
— Валерия Заболотная (Academy DTEK)
— Татьяна Шерман (Academy DTEK).

Мы выделили 7 главных инсайтов EASE Business Day:

  • Для успеха в любом начинании нужны всего 3 вещи: знать, что делать, знать, как делать, и наконец сделать это. 
  • Кратный рост и развитие — это не про талант и гениальность. Это про тяжелый труд, который ежедневно повторяется и формирует привычку. 
  • Рынок заполнен похожими однотипными историями брендов. Тот, кто создает новые сюжеты, управляет вниманием и деньгами аудитории. 
  • Качество, надежность, удобство — это не преимущества, а товарный минимум. На базовых свойствах продукта далеко не уехать. Рост бренда всегда будут определять три ключевых фактора: знание, цена и ценность.
  • Чтобы растить свой бренд, начните рассказывать истории, в которых ваш клиент захочет стать главным героем и будет ждать продолжения. 
  • Эмоции, не подкрепленные инструментом, превращаются в ноль. Талант, не подкрепленный дисциплиной, умножается на ноль. 
  • Мы вдохновляемся историями успеха, наблюдая за ними с конца. При этом мы забываем, что за каждым достижением стоят тысячи сухих и скучных повторяющихся действий. 

"Конечная цель в работе как маркетинг-отдела, так и отдела продаж в любом IT-бизнесе — это получение прибыли. Для того, чтобы быть в курсе актуальных трендов, мы и организовываем такие встречи хотим вместе шагать к инновационному будущему, развивать стартапы, получать инвестирование". — добавляет CEO "Европейской ассоциации программной инженерии" EASE Любовь Мочалова.

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