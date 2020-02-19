Гаджеты 40 минут назад

Twitter купила компанию Chroma Labs

Сумму сделки стороны не раскрыли

Twitter купила компанию Chroma Labs Twitter купила компанию Chroma Labs
Фото: CNET

Twitter купила компанию Chroma Labs, разрабатывающую инструменты для создания и редактирования "Историй". Об этом сообщает Engadget.

Chroma Labs создала приложение для смартфонов Chroma Stories. В нём можно создать и отредактировать "Истории" для дальнейшей публикации в Instagram, Snapchat и других соцсетях.

После закрытия сделки компания прекратит развивать приложение, Chroma Stories продолжит работать без обновлений. Команда Chroma Labs присоединится к Twitter.

Кратко и по делу в Telegram

Chroma Labs основана в 2018 году создателем формата Boomerang в "Историях" Instagram Джоном Барнеттем, техническим директором Алексом Ли, который был менеджером по разработке Facebook Photos и Instagram Stories, и Джошуа Харрисом, который был менеджером по дизайну в отделе дополненной реальности Facebook.

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Ранее Twitter запретила картинки, атакующие эпилептиков. Соцсеть блокирует автоматическое воспроизведение анимации в GIF. Но блокировку можно обойти, если прикрепить к твиту картинку в другом формате — например, APNG.

Также Twitter запустила тестирование функции публикации запланированных постов. Эта функция будет особенно полезна для запланированных рекламных акций, объявлений компаний и других пользователей, использующих платформу для работы. Если тестирование пройдет успешно, то в дальнейшем функцию можно будет ожидать в приложениях для платформ Windows, macOS, iOS и Android.

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